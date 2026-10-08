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Economia

Para Durigan, Brasil precisa reconquistar o grau de investimento

Segundo o ministro da Fazenda e porta-voz da campanha de Lula à reeleição, o risco de o Brasil dar um calote na dívida pública é nulo

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h11
Dario Durigan
PRESSÃO Durigan: para o ministro da Fazenda, os responsáveis pelo aumento da dívida pública são os juros altos (//Reprodução)
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Prometido em 2024 pelo então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o tão sonhado grau de investimento não veio no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Concebido pelas agências de classificação de risco a países com as contas em dia, trata-se de uma espécie de selo de bom pagador muito valorizado pelos investidores estrangeiros. Grandes fundos globais são impedidos pelo seu estatuto de investir em papéis de países que não possuam o grau de investimento – um status que o Brasil ostentou de 2008 a 2015, quando o perdeu em meio à grave crise econômica do governo Dilma. Agora, Dario Durigan, sucessor de Haddad na Fazenda e porta-voz da campanha de Lula à reeleição para temas econômicos, resgata o assunto como sinal de que um eventual quarto mandato do petista será comprometido com o ajuste fiscal.

“Eu defendo que a gente volte a ter grau de investimento”, afirmou nesta quinta-feira 8 em entrevista à emissora CNN. Durigan lembrou Lula foi responsável por mudar o perfil da dívida brasileira que, por décadas, estava na mão de credores estrangeiros. Em dezembro de 2005, na primeira passagem do petista pelo Palácio do Planalto, o Brasil pagou antecipadamente uma dívida de 15 bilhões de dólares que possuía junto ao Fundo Monetário Internacional. “Não tem risco para quem compra a dívida, porque nossa dívida é toda doméstica”, afirmou. “Não tem nenhum risco de calote.”

Segundo o ministro, o caminho para resgatar a confiança do mercado e assegurar a melhora da nota de risco do país passa por um “trabalho responsável” na área fiscal com o objetivo de reduzir a taxa de juro. Para Durigan, são os juros altos que elevaram a dívida pública de 72% para 83% do produto interno bruto durante o terceiro mandato de Lula.

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