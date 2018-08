Para cada 10 vagas abertas de jovem aprendiz, 9 são fechadas

As empresas abriram 227 mil postos de trabalho para jovens aprendizes de janeiro a junho deste ano, segundo levantamento da Rede Peteca a partir de dados do Ministério do Trabalho. No mesmo período, foram fechadas 184 mil vagas para esse público, ou seja, houve um acréscimo de apenas 43 mil novos jovens aprendizes no Brasil.

Quando se leva em conta todo o ano passado, verifica-se a abertura de 615 mil vagas para jovens aprendizes, contra o fechamento de outras 553 mil. Isso dá uma média de 90 postos fechados para cada 100 criados.

A Lei da Aprendizagem, regulamentada por decreto em 2005, estabelece que as empresas de médio e grande porte contratem aprendizes em uma cota que pode variar de 5% a 15% do quadro de trabalhadores. Apesar de a obrigatoriedade ser específica para empresas maiores, qualquer organização pode contratar aprendizes.

Quando criada, o objetivo da lei do jovem aprendiz era permitir que jovens de 14 a 24 anos tivessem a chance de trabalhar, adquirir formação técnico profissional e continuar seus estudos. No Brasil, o trabalho é totalmente proibido antes dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14.

Para a Rede Peteca, a são raras as vagas criadas pelo programa jovem aprendiz. “Se a Lei da Aprendizagem fosse cumprida de acordo com a cota mínima, de 5%, teríamos hoje pelo menos 950 mil postos de trabalho ocupados por estudantes com matrícula e frequência escolar comprovadas no ensino fundamental e médio”, diz Felipe Tau, articulador social da Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil.

De acordo com o levantamento, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná são os Estados com maior número de vagas disponíveis para os aprendizes. No entanto, a Rede Peteca afirma essas regiões não vem gerando postos considerando o potencial das empresas que abrigam. Um termômetro disso são as 16.020 autuações feitas pelo Ministério do Trabalho de janeiro de 2017 a junho deste ano contra empresas que deixaram de respeitar a cota de 5% de aprendizes“As empresas precisam enxergar a lei não apenas como uma obrigação, mas como forma de contribuir para a inclusão social. A vaga de aprendiz pode ser o primeiro emprego de adolescentes em situação de vulnerabilidade, conclui o articulador da Rede Peteca.

A lei do jovem aprendiz estabelece que a contratação deve ter prazo determinado de até dois anos e que o aprendiz não pode deixar os estudos pelo trabalho, uma vez que é exigido no contrato a manutenção da educação formal, além da técnico-profissional.