Pão francês lidera no café da manhã e revela os hábitos do brasileiro no delivery

O pão francês continua sendo o rei do café da manhã brasileiro, inclusive quando a refeição chega por delivery. Um levantamento da 99Food sobre os pedidos realizados entre 6h e 11h mostra que o item aparece em quase 12% das compras feitas no período, à frente de pão de queijo, bolo, café e croissant.

Apesar das diferenças regionais nos hábitos à mesa, alguns clássicos conseguem atravessar as fronteiras gastronômicas do país. No Norte e Nordeste, a tapioca divide espaço com outras opções tradicionais, enquanto no Sudeste o pão na chapa e o pão francês aparecem com força. Entre os pedidos analisados pela plataforma, porém, é o tradicional pãozinho de padaria que ocupa o primeiro lugar no ranking nacional.

São Paulo é o estado onde o pão francês tem maior participação entre os pedidos de café da manhã, presente em quase 16% das compras realizadas no período. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com mais de 12%, e Belo Horizonte, com cerca de 11%. Mas o brasileiro também está disposto a começar o dia com um doce. Entre junho e julho, os pedidos de bolo cresceram quase 7%, maior alta entre os principais itens do ranking. O movimento mostra que, apesar da preferência pelos clássicos, o café da manhã também acompanha mudanças no comportamento de consumo e abre espaço para escolhas mais indulgentes.

O hábito de pedir a primeira refeição do dia também muda conforme o calendário. Aos sábados e domingos, o volume de pedidos de café da manhã na plataforma cresce, em média, 25% em relação aos dias úteis. O domingo é o dia de maior movimento. Em duas das maiores cidades do país, o avanço é ainda mais expressivo. No Rio de Janeiro, os pedidos de café da manhã aumentam 38% aos fins de semana, enquanto em São Paulo o crescimento chega a 28%.

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A mudança pode indicar que o delivery ocupa um espaço diferente na rotina aos sábados e domingos. Com mais tempo para a primeira refeição do dia e menos pressão da rotina de trabalho, o café da manhã deixa de ser apenas uma refeição rápida e ganha espaço como momento de consumo.“Os números reforçam que o café da manhã no delivery é relevante dentro da plataforma e já estabelecido entre os usuários”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99.

Pão de queijo tem horário nobre

Se o pão francês domina o ranking geral, o pão de queijo também apresenta um comportamento bastante particular. Quase 60% dos pedidos da iguaria acontecem entre 8h e 10h, concentrando o consumo justamente no meio da manhã. E quem pede pão de queijo frequentemente não para na comida. Cerca de 26% dos pedidos do item incluem pelo menos uma bebida, sendo o café a combinação mais comum em grande parte das cidades analisadas. No Rio de Janeiro, a associação entre pão de queijo e bebida é ainda mais forte: aproximadamente 38% dos pedidos da iguaria incluem alguma bebida. Em São Paulo, a proporção chega a quase 28%.