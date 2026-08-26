ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Pão francês lidera no café da manhã e revela os hábitos do brasileiro no delivery

Levantamento da 99Food mostra que o item aparece em quase 12% dos pedidos feitos entre 6h e 11h; aos fins de semana, demanda cresce 25%

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h23 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h54
pao-alimentacao
 (Foto: GI/Getty Images)
Continua após publicidade
Pão francês lidera no café da manhã e revela os hábitos do brasileiro no delivery Priorizar nos meus resultados Google

O pão francês continua sendo o rei do café da manhã brasileiro, inclusive quando a refeição chega por delivery. Um levantamento da 99Food sobre os pedidos realizados entre 6h e 11h mostra que o item aparece em quase 12% das compras feitas no período, à frente de pão de queijo, bolo, café e croissant.

Apesar das diferenças regionais nos hábitos à mesa, alguns clássicos conseguem atravessar as fronteiras gastronômicas do país. No Norte e Nordeste, a tapioca divide espaço com outras opções tradicionais, enquanto no Sudeste o pão na chapa e o pão francês aparecem com força. Entre os pedidos analisados pela plataforma, porém, é o tradicional pãozinho de padaria que ocupa o primeiro lugar no ranking nacional.

São Paulo é o estado onde o pão francês tem maior participação entre os pedidos de café da manhã, presente em quase 16% das compras realizadas no período. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com mais de 12%, e Belo Horizonte, com cerca de 11%. Mas o brasileiro também está disposto a começar o dia com um doce. Entre junho e julho, os pedidos de bolo cresceram quase 7%, maior alta entre os principais itens do ranking. O movimento mostra que, apesar da preferência pelos clássicos, o café da manhã também acompanha mudanças no comportamento de consumo e abre espaço para escolhas mais indulgentes.

O hábito de pedir a primeira refeição do dia também muda conforme o calendário. Aos sábados e domingos, o volume de pedidos de café da manhã na plataforma cresce, em média, 25% em relação aos dias úteis. O domingo é o dia de maior movimento. Em duas das maiores cidades do país, o avanço é ainda mais expressivo. No Rio de Janeiro, os pedidos de café da manhã aumentam 38% aos fins de semana, enquanto em São Paulo o crescimento chega a 28%.

Siga
Continua após a publicidade

A mudança pode indicar que o delivery ocupa um espaço diferente na rotina aos sábados e domingos. Com mais tempo para a primeira refeição do dia e menos pressão da rotina de trabalho, o café da manhã deixa de ser apenas uma refeição rápida e ganha espaço como momento de consumo.“Os números reforçam que o café da manhã no delivery é relevante dentro da plataforma e já estabelecido entre os usuários”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99.

Pão de queijo tem horário nobre

Se o pão francês domina o ranking geral, o pão de queijo também apresenta um comportamento bastante particular. Quase 60% dos pedidos da iguaria acontecem entre 8h e 10h, concentrando o consumo justamente no meio da manhã. E quem pede pão de queijo frequentemente não para na comida. Cerca de 26% dos pedidos do item incluem pelo menos uma bebida, sendo o café a combinação mais comum em grande parte das cidades analisadas. No Rio de Janeiro, a associação entre pão de queijo e bebida é ainda mais forte: aproximadamente 38% dos pedidos da iguaria incluem alguma bebida. Em São Paulo, a proporção chega a quase 28%.

Publicidade
TAGS:
'café da manhã'
Brasil
comida
Economia
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).