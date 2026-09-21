Pantys mira crescimento de 18% e aposta em 200 lançamentos para ir além das calcinhas absorventes

Conhecida pelas calcinhas absorventes reutilizáveis, a Pantys quer ampliar sua atuação para além do produto que deu origem à marca. A companhia projeta crescer 18% em 2026 e prepara 200 lançamentos para acelerar sua entrada em diferentes segmentos de saúde íntima e bem-estar feminino.

A expansão do portfólio terá peso relevante nas contas da empresa. A expectativa é que os produtos lançados neste ano sejam responsáveis por entre 20% e 25% do faturamento. Atualmente, a Pantys reúne cerca de 1.200 SKUs e, desde 2022, entrou em sete novas categorias.

O movimento representa uma mudança na estratégia da companhia: em vez de concentrar o negócio nas calcinhas absorventes, a empresa busca construir um ecossistema de produtos e serviços ligados à saúde íntima. “Nossa estratégia sempre esteve baseada em criar uma nova relação com a saúde íntima, unindo inovação, ciência e sustentabilidade para desenvolver soluções que acompanhem as mulheres em diferentes momentos da vida”, afirma Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys.

A aposta acontece em um mercado ainda pequeno, mas com perspectiva de expansão. Segundo projeções da Grand View Research apresentadas pela empresa, o mercado brasileiro de calcinhas absorventes reutilizáveis deve passar de 2,7 milhões de dólares em 2025 para 11,1 milhões de dólares em 2033, com crescimento médio anual estimado em 20% entre 2026 e 2033. Globalmente, a Future Market Insights estima que a categoria poderá avançar de 180,4 milhões de dólares em 2025 para 859,7 milhões de dólares em 2035.

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Aplicativo vira peça da expansão

Além de ampliar a prateleira de produtos, a Pantys quer fortalecer seu relacionamento digital com as consumidoras. Uma das apostas é o aplicativo Saúde dos Ciclos, que reúne acompanhamento do ciclo menstrual, conteúdos desenvolvidos por especialistas e acesso ao portfólio da empresa.

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A meta é chegar a 1 milhão de usuárias ativas até 2027. A plataforma também deverá servir como fonte de dados para orientar o desenvolvimento de novos produtos, serviços e conteúdos. “Nossa estratégia de inovação começa ouvindo quem usa nossos produtos. Transformamos os insights da comunidade e o conhecimento de especialistas em soluções que unem tecnologia, conforto e desempenho”, afirma Maria Eduarda Camargo, COO e cofundadora da Pantys.

A expansão mantém a sustentabilidade como um dos pilares da empresa. Segundo seu Relatório de Sustentabilidade 2025, a Pantys estima ter evitado o descarte de mais de 2,3 bilhões de absorventes desde sua fundação. A companhia também mantém um programa de logística reversa para recolhimento de peças usadas.