PANORAMA3-Europa garante acordo e alivia mercado

Por Silvio Cascione

SÃO PAULO, 9 Dez (Reuters) – A cúpula de líderes da União Europeia (UE) terminou com alívio para os investidores nesta sexta-feira, abrindo espaço para a alta de mais de 1 por cento das bolsas no Brasil e em Nova York e para a queda do dólar mesmo após a recusa da Grã-Bretanha de participar das mudanças propostas no bloco.

Os outros 26 países da UE -17 deles da zona do euro-concordaram com as propostas de Alemanha e França para alterar o tratado da UE e promover uma maior integração fiscal. Segundo a chanceler alemã, Angela Merkel, as mudanças serão apresentadas até o início de março para serem ratificadas.

“Os riscos de uma implosão na zona do euro, o risco de termos maiores problemas nesse momento, parecem minimizados”, disse o diretor da corretora Ativa, Álvaro Bandeira.

O mercado, agora, aguarda a avaliação da agência de classificação de risco Standard & Poor’s, que ameaçou no começo da semana reduzir a nota de 15 países da zona do euro, incluindo Alemanha e França, dependendo do resultado da cúpula.

Mesmo com a perspectiva de reformas na UE, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu na quinta-feira limitar a compra de bônus de dívida soberana da região em 20 bilhões de euros por semana, segundo duas fontes da instituição.

Como alternativa, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, sugeriu que os bancos aumentem a compra de títulos soberanos, usando como recursos as linhas de liquidez de longo prazo oferecidas pelo BCE. Mas investidores se mostravam céticos, já que as próprias autoridades europeias também pedem que os bancos se capitalizem para enfrentar a crise.

Contribuindo para o tom otimista do mercado, o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos subiu para seu maior nível em seis meses no começo de dezembro.

A leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da Thomson Reuters e da Universidade de Michigan subiu pelo quarto mês consecutivo, para 67,7. Isso se compara aos 64,1 de novembro e à mínima de 55,7 em agosto.

Na agenda local de indicadores, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) teve forte desaceleração na primeira prévia de dezembro, com alta de 0,04 por cento, ante alta de 0,37 por cento em igual período de novembro.

Apesar da inflação mais baixa, as projeções de juros subiram com o maior apetite por risco no mercado externo.

Veja como ficaram os principais mercados nesta sexta-feira:

CÂMBIO

O dólar fechou a 1,8059 real, em queda de 0,63 por cento frente ao fechamento anterior.

BOVESPA

O Ibovespa subiu 1,36 por cento, para 58.236 pontos. O volume financeiro na bolsa foi de 4,67 bilhões de reais.

ADRs BRASILEIROS

Às 18h50, o índice dos principais ADRs brasileiros subia 2,58 por cento, a 30.086 pontos.

JUROS <0#2DIJ:>

No call das 16h, o DI janeiro de 2013 subia a 9,870 por cento ao ano ante 9,810 por cento no ajuste anterior.

EURO

A moeda comum europeia era cotada a 1,3373 dólar, ante 1,3345 dólar no fechamento anterior.

GLOBAL 40

O título de referência dos mercados emergentes, o Global 40, estava estável 131,813 por cento do valor de face, oferecendo rendimento de 1,980 por cento ao ano.

RISCO-PAÍS

O risco Brasil caía 5 pontos, para 216 pontos-básicos. O EMBI+ cedia 10 pontos, a 362 pontos-básicos.

BOLSAS DOS EUA

O índice Dow Jones subia 1,50 por cento, a 12,177 pontos, o S&P 500 tinha alta de 1,67 por cento, a 1.254 pontos, e o Nasdaq registrava variação positiva de 1,98 por cento, aos 2.648 pontos.

PETRÓLEO

Na Nymex, o contrato de petróleo mais curto subiu 1,07 dólar, ou 1,09 por cento, a 99,41 dólares por barril.

TREASURIES DE 10 ANOS

O preço dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos, referência do mercado, caía, oferecendo rendimento de 2,046 por cento ante 1,97 por cento no fechamento anterior.

(PANORAMA1, PANORAMA2 e PANORAMA3 são localizados no terminal de notícias da Reuters pelo código )(Edição de Patrícia Duarte)