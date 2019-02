PANORAMA2-Bolsas sobem mais de 2% com alívio por Espanha

SÃO PAULO, 20 Dez (Reuters) – O mercado internacional tinha uma sessão de alívio nesta terça-feira, com forte alta das bolsas e queda do dólar depois da baixa dos juros dos títulos da Espanha e da divulgação de dados melhores que o esperado sobre a Alemanha.

O Ibovespa e os principais índices em Nova York tinham alta de mais de 2 por cento, e o dólar caía mais de 1 por cento no Brasil, abaixo de 1,85 real. Os DIs tinham leve baixa, ajustando-se a altas recentes.

O custo de financiamento de curto prazo do governo da Espanha caiu com força em relação ao registrado há um mês, com alta demanda por títulos de três e seis meses. Operadores afirmaram que os bancos pretendem usar os recursos da linha de três anos a ser oferecida pelo Banco Central Europeu (BCE) para comprar os papéis.

Na Alemanha, a confiança do empresário subiu fortemente em dezembro, contrariando expectativas de declínio e ressaltando a resiliência da maior economia da Europa em meio à crise de dívida soberana. Segundo o instituto de pesquisa econômica Ifo, o índice de clima de negócios, baseado numa pesquisa com cerca de sete mil empresas, subiu para 107,2 em dezembro, contra 106,6 em novembro, na maior alta desde fevereiro.

A agenda de indicadores no Brasil mostrou sinais piores sobre a economia, mas não era suficiente para azedar o bom humor do mercado. Dados do Ministério do Trabalho revelaram que o país teve em novembro a menor geração de empregos formais em 11 meses, com 42.735 postos de trabalho com carteira assinada, bem abaixo da estimativa de 70 mil postos feita no mês passado pelo então ministro Carlos Lupi.

Além disso, dados do Banco Central (BC) mostraram que o Brasil teve déficit em transações correntes recorde de 6,803 bilhões de dólares em novembro, enquanto o investimento estrangeiro direto (IED) foi de 4,056 bilhões de dólares no mês passado

Veja como estavam os principais mercados às 13h40 desta terça-feira:

CÂMBIO

O dólar era cotado a 1,8425 real, em queda de 1,25 por cento frente ao fechamento anterior.

BOVESPA

O Ibovespa subia 2,34 por cento, para 56.594 pontos. O volume financeiro na bolsa era de 2,19 bilhões de reais.

ADRs BRASILEIROS

O índice dos principais ADRs brasileiros subia 4,38 por cento, a 29.069 pontos.

JUROS <0#2DIJ:>

Os contratos de DI exibiam baixa, com o DI janeiro de 2013 em 9,880 por cento ao ano ante 9,910 por cento no ajuste anterior.

EURO

A moeda comum europeia era cotada a 1,3112 dólar, ante 1,2994 dólar no fechamento anterior das operações norte-americanas.

GLOBAL 40

O título de referência dos mercados emergentes, o Global 40, caía para 131,625 por cento do valor de face, oferecendo rendimento de 1,975 por cento ao ano.

RISCO-PAÍS

O risco Brasil caía 10 pontos, para 226 pontos-básicos. O EMBI+ cedia 11 pontos, a 379 pontos-básicos.

BOLSAS DOS EUA

O índice Dow Jones subia 2,13 por cento, a 12.017 pontos, o S&P 500 tinha alta de 2,38 por cento, a 1.233 pontos, e o Nasdaq registrava ganho de 2,53 por cento, aos 2.586 pontos.

PETRÓLEO

Na Nymex, o contrato de petróleo mais curto subia 3,26 dólares, ou 3,47 por cento, a 97,16 dólares por barril.

TREASURIES DE 10 ANOS

O preço dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos, referência do mercado, caía, oferecendo rendimento de 1,8818 por cento ante 1,81 por cento no fechamento anterior.

(PANORAMA1, PANORAMA2 e PANORAMA3 são localizados no terminal de notícias da Reuters pelo código )(Reportagem de Silvio Cascione; Edição de José de Castro)