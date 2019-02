PANORAMA1-Europa caminha para pior ano desde 2008; Ásia tomba

SÃO PAULO, 30 Dez (Reuters) – A volatilidade dava o tom na última sessão do ano nos mercados financeiros internacionais, numa sessão fraca de indicadores econômicos e com investidores de olho em 2012.

Os mercados brasileiros não funcionam nesta sexta-feira.

As principais bolsas europeias oscilavam entre os territórios positivo e negativo, a caminho de fechar o pior ano desde 2008. Na Ásia, os mercados acionáriosperderam quase um quinto de seu valor neste ano, com as bolsas de Tóquio e Sydnei tombando mais de 10 por cento.

Da fraca pauta internacional, o índice de gerentes de compras (PMI) calculado pelo HSBC para a China voltou a cair em novembro, alimentando expectativas de que o governo do país possa adotar estímulos no início do próximo ano para proteger a economia e o emprego.

Na Itália, os preços ao produtor subiram 0,1 por cento em novembro contra outubro e 4,2 por cento ante o mesmo mês de 2010, informou a agência oficial de estatísticas Istat.

Veja a agenda de indicadores desta sexta-feira:

Veja como ficaram os principais mercados na quinta-feira:

CÂMBIO

O dólar fechou a 1,8685 real, em queda de 0,27 por cento frente ao fechamento anterior.

BOVESPA

O Ibovespa subiu 0,39 por cento, para 56.754 pontos. O volume financeiro na bolsa foi de 5,2 bilhões de reais.

ADRs BRASILEIROS

O índice dos principais ADRs brasileiros subiu 1,14 por cento, a 29.117 pontos.

JUROS <0#2DIJ:>

No call das 16h, o DI janeiro de 2013 caía a 10,040 por cento ao ano ante 10,060 por cento no ajuste anterior.

EURO

A moeda comum europeia era cotada a 1,2957 dólar, ante 1,2936 dólar no fechamento anterior.

GLOBAL 40

O título de referência dos mercados emergentes, o Global 40, caía para 132,438 por cento do valor de face, oferecendo rendimento de 1,717 por cento ao ano.

RISCO-PAÍS

O risco Brasil subia 2 pontos, para 222 pontos-básicos. O EMBI+ avançava 1 ponto, a 375 pontos-básicos.

BOLSAS DOS EUA

O índice Dow Jones subiu 1,12 por cento, a 12.288 pontos, o S&P 500 teve alta de 1,07 por cento, a 1.263 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,92 por cento, aos 2.613 pontos.

PETRÓLEO

Na Nymex, o contrato de petróleo mais curto subiu 0,29 dólar, ou 0,29 por cento, a 99,65 dólares por barril.

TREASURIES DE 10 ANOS

O preço dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos, referência do mercado, caía, oferecendo rendimento de 1,9006 por cento ante 1,921 por cento no fechamento anterior.

