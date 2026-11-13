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Economia

‘Pane na Microsoft’: relatório aponta dano potencial bilionário de apagão digital no Brasil

Relatório avalia a dependência de empresas e serviços públicos em relação às grandes plataformas globais e recomenda redução de riscos

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h41
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Uma interrupção abrangente de serviços digitais essenciais poderia provocar perdas de R$ 44,2 bilhões para a economia brasileira em 30 dias. Caso o problema se estendesse por seis meses, o prejuízo potencial chegaria a R$ 143,4 bilhões. Os valores fazem parte de uma simulação apresentada pela empresa de segurança cibernética TI Safe em um relatório sobre a dependência do país em relação às grandes empresas globais de tecnologia, em meio à pane envolvendo a Microsoft.

Intitulado “O Brasil na mão das Big Techs”, o documento examina os riscos associados à concentração de atividades fundamentais em plataformas estrangeiras. O levantamento abrange serviços como armazenamento e processamento de dados em nuvem, sistemas de identificação digital, ferramentas de comunicação e colaboração, lojas de aplicativos, inteligência artificial e conexões entre sistemas empresariais.

Para calcular os possíveis prejuízos, a TI Safe tomou como referência o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2025, estimado em aproximadamente R$ 12,7 trilhões. A partir desse valor, o modelo aplicou diferentes hipóteses de interrupção e considerou a capacidade de adaptação das organizações ao longo do período analisado.

A empresa ressalta, porém, que os resultados não devem ser interpretados como uma previsão de perdas ou como uma indicação da probabilidade de ocorrência de um apagão dessa dimensão. Trata-se de uma simulação destinada a ilustrar a exposição econômica do país diante de uma paralisação prolongada de serviços digitais. “A discussão sobre dependência tecnológica precisa ultrapassar a escolha de fornecedores e chegar à capacidade de manter operações essenciais funcionando. Uma empresa pode ter seus sistemas principais ativos, mas perder acesso à identidade digital, aos dados ou às integrações necessárias para vender, pagar fornecedores e atender clientes”, diz Marcelo Branquinho, CEO da TI Safe.

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O estudo também apresenta indicadores sobre a adoção de serviços em nuvem no ambiente empresarial brasileiro. Segundo a pesquisa TIC Empresas 2025, 56% das companhias conectadas à internet pagaram por serviços de e-mail hospedados na nuvem. Já a contratação de soluções desse tipo para armazenamento de arquivos ou bancos de dados foi registrada em 54% das empresas. Os dados indicam a disseminação dessas ferramentas, mas não permitem calcular quanto da atividade econômica nacional depende diretamente das grandes plataformas internacionais.

Entre as áreas potencialmente vulneráveis a uma interrupção estão o comércio, o sistema financeiro, a indústria, a logística, a saúde, os setores de energia e saneamento, o agronegócio e a administração pública. Conforme a estrutura tecnológica de cada organização, a indisponibilidade de plataformas poderia comprometer transações comerciais, dificultar o atendimento ao público, atrasar processos produtivos e prejudicar a restauração de sistemas.

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A TI Safe pondera que uma falha em serviços digitais não implicaria necessariamente a paralisação de estruturas físicas ou o desligamento da internet no Brasil. A extensão dos danos dependeria das soluções utilizadas por cada instituição, da quantidade de sistemas interligados e da existência de recursos alternativos para sustentar as operações.

Para diminuir a exposição a esse tipo de risco, o relatório recomenda que empresas e órgãos públicos identifiquem seus processos essenciais e as dependências tecnológicas associadas a eles. Entre as medidas sugeridas estão manter cópias de segurança externas que possam ser efetivamente restauradas, preparar mecanismos de acesso administrativo para situações de emergência e exercitar procedimentos de recuperação sem recorrer ao fornecedor habitual.

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O documento também defende a elaboração de planos de substituição de fornecedores que possam ser colocados em prática, além da ampliação da interoperabilidade entre sistemas. “A resiliência não depende apenas de contratar mais tecnologia ou manter dados armazenados no Brasil. É necessário conhecer as dependências diretas e indiretas, testar a recuperação e garantir que funções prioritárias possam ser retomadas sem depender exclusivamente do fornecedor que deixou de atender”, conclui o CEO da TI Safe.

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