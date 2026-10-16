Pandora investe US$ 150 milhões em fábrica no Vietnã e amplia produção em 50%

A marca dinamarquesa, Pandora, inaugurou neste mês uma fábrica em Ho Chi Minh, no Vietnã, após um investimento de 150 milhões de dólares. Com capacidade para produzir até 60 milhões de joias por ano, a instalação permitirá à companhia ampliar em 50% sua capacidade produtiva global. A expansão faz parte da estratégia da marca para atender ao crescimento da demanda e reduzir a dependência de suas operações industriais na Tailândia.

A nova unidade é considerada pela empresa a maior instalação do mundo dedicada à fabricação de joias finas. Quando atingir sua capacidade máxima de operação, a expectativa é que gere cerca de 7 mil empregos no Vietnã.

A inauguração representa uma mudança na estrutura industrial da Pandora. Depois de décadas concentrando sua produção na Tailândia, a companhia passa a contar com um segundo país fabricante, em uma tentativa de diversificar sua cadeia de suprimentos e aumentar a flexibilidade para responder às oscilações da demanda internacional. “Com a inauguração da unidade no Vietnã, iniciamos um novo capítulo importante para a Pandora. Estamos construindo sobre décadas de excelência artesanal na Tailândia, reunindo essa experiência a novos talentos e capacidades no Vietnã”, afirma Berta de Pablos-Barbier, CEO da companhia.

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Além de ampliar o volume de produção, a fábrica terá papel no desenvolvimento de novas linhas de produtos. Uma das prioridades será a fabricação de joias com revestimento de platina, material que integra a estratégia da Pandora para diversificar seu portfólio e oferecer novas opções aos consumidores. A unidade está localizada no Parque Industrial Vietnam-Singapura III e ocupa uma área de 7,5 hectares, equivalente a aproximadamente dez campos de futebol. O projeto recebeu a certificação ambiental LEED Gold, concedida a construções que atendem a critérios de sustentabilidade e eficiência no uso de recursos.

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Segundo a empresa, a operação utilizará exclusivamente eletricidade proveniente de fontes renováveis. Toda a prata e o ouro empregados na fabricação das joias também serão de origem reciclada. A estrutura incorpora ainda medidas de eficiência energética e de uso responsável da água. A companhia também pretende investir na qualificação da mão de obra local. Por meio de uma academia de produção, a Pandora oferecerá treinamentos especializados aos funcionários vietnamitas, além de promover o intercâmbio de conhecimentos com as equipes que já atuam nas fábricas da Tailândia.

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A chegada da Pandora ao Vietnã acompanha o fortalecimento do país como destino de investimentos industriais internacionais. Para a companhia, a nova operação combina a experiência acumulada na produção de joias com a infraestrutura e a disponibilidade de profissionais qualificados no mercado vietnamita. Com a expansão, a fabricante busca aumentar sua capacidade de produção e ganhar maior flexibilidade para desenvolver novos produtos, ao mesmo tempo que distribui suas operações entre dois países asiáticos. A iniciativa também reforça a aposta da marca em materiais reciclados e fontes renováveis de energia como parte de sua estratégia industrial de longo prazo.