Pandemia terá efeito ‘extremamente significativo’ na economia, diz BC

Para o BC, as medidas fiscais, com aumento de gastos por parte dos governos, e monetárias, como a redução de juros e injeção de recursos em sistemas financeiros, não são a solução e tendem a “mitigar apenas uma pequena parcela desses efeitos”.

Na semana passada, o governo brasileiro anunciou uma série de medidas para tentar diminuir o impacto do coronavírus na economia brasileira. Mesmo assim, admitiu que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) vai ser zero neste ano. Nesta segunda, o governo autorizou a suspensão de contratos de trabalho por até quatro meses, sem necessidade do pagamento de salário.