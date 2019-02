Panamericano tenta reduzir custos de captação

Por Glauber Gonçalves

Rio – O banco Panamericano está fazendo esforços para reduzir custos de captação, disse hoje o diretor de Relações com Investidores Willy Jordan, em encontro com analistas e investidores realizado pela Apimec-Rio. “O Domeque (Eduardo, diretor de Canais, Tesouraria e Captação) tem conduzido inúmeras iniciativas na redução do custo de captação do banco”, declarou o executivo. Um desses esforços foi o exercício, em julho, da opção de resgate antecipado de uma emissão de dívida subordinada de US$ 125 milhões, que só venceria em 2016, considerada pelo banco uma operação muito cara. “A gente tinha a opção de tirar do balanço e financiar de forma mais barata nossas operações daqui para a frente”, disse Jordan. Ele afirmou, ainda, que o banco tem tido conforto para executar esse tipo de ação, uma vez que o mercado já estaria precificando o risco do banco “de outra forma”. “Isso se reflete inclusive no preço”.

O presidente do Panamericano, José Luiz Acar, também presente à apresentação informou que o banco está buscando credenciamento como agente repassador de BNDES para diversificar suas linhas de crédito. “O banco ainda não é credenciado. O credenciamento é importante tanto para atender a clientela, tanto de middle market quanto de pessoas jurídicas para financiamento de veículos pesados”, afirmou.

Acar descartou a hipótese de o banco precisar desacelerar suas operações de crédito para adequação aos índices de Basileia, mesmo se não tivesse sido adotada pelo governo a reversão de algumas medidas macroprudenciais. “No caso deste banco, como temos uma situação particular, pela transformação que está acontecendo, a gente seguiria dentro dos planos normais de ampliar o crédito. É muito mais uma recomposição do que o banco já teve potencial de fazer”. O Panamericano fechou o terceiro trimestre com índice de Basileia de 11,99%, patamar próximo ao mínimo exigido pelo Banco Central. Se já estivessem vigorando as revogações determinadas pelo governo federal, o resultado do banco teria sido de 12,96%.