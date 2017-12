Palmirinha inaugura cafeteria em São Paulo

A apresentadora Palmirinha Onofre se prepara para inaugurar seu primeiro negócio. A cafeteria Casa Vovó Palmirinha será aberta nesta quarta-feira na avenida Paulista, região central de São Paulo.

Projetado pelos empreendedores Gustavo Felipe Quattrone e Sérgio Chamma, o negócio contou com investimento de 250 mil reais.

Os investidores ainda avaliam a possibilidade de lançar uma rede de franquias com a marca Vovó Palmirinha. Eles já desenharam três formatos de negócio: quiosque de 10m² com investimento de 250 mil reais, loja shopping de 60m² (550 mil reais) e cafeteria de rua, com 250 m² (investimento de 2 milhões de reais). O prazo e valor de retorno dependem de cada formato.

A expectativa dos investidores é contar com mais duas lojas Casa da Vovó Palmirinha até metade do próximo ano.

“Desenvolvemos três formatos para o negócio. Cada formato exige um investimento e possui uma estimativa de retorno proporcional ao aporte inicial. Acreditamos que com esses formatos, alcançaremos nosso objetivo de expansão em pouco tempo”, diz em nota Quattrone.