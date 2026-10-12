Pais investem R$ 200 por mês na previdência dos filhos, revela levantamento

O presente do Dia das Crianças pode estar mudando de perfil. Um levantamento da SulAmérica revela que pais e responsáveis investem, em média, R$ 200 por mês em planos de previdência privada para crianças e adolescentes. O valor representa um aumento nominal de 11% em relação a 2022, quando os aportes médios eram de R$ 180.

Atualmente, a seguradora contabiliza cerca de 13 mil planos em nome de menores de 17 anos. Desse total, 80% são da modalidade VGBL, em que o Imposto de Renda incide apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Outro dado chama a atenção: mais de 75% dos titulares mantêm seus planos ativos depois de completar 18 anos.

Segundo Marcelo Pantoja, diretor comercial de Vida e Previdência da SulAmérica, os recursos vêm sendo destinados não apenas à aposentadoria, mas também a objetivos como faculdade, intercâmbio e formação de patrimônio no início da vida adulta.

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“Hoje, temos pais, avós e tios que presenteiam os pequenos com um aporte, inclusive em datas como o Dia das Crianças. É uma ferramenta importante, que permite ensinar a poupar e investir”, afirma o executivo.

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Na SulAmérica, é possível começar a investir com aportes mensais de R$ 100. A contratação é digital, diretamente no CPF do menor, sob responsabilidade financeira de um adulto.