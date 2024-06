País está pronto para retomada de ofertas públicas, diz presidente da CVM

O atual ambiente para o Brasil é bastante desafiador em relação às ofertas públicas de ações, que ocorrem em ritmo lento. No entanto, isso se trata de um contexto global, e não apenas uma questão brasileira, com efeitos menos nocivos por aqui do que em outros países do mundo. A opinião é de João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“O Brasil está esperando uma janela de oportunidades para ofertas públicas e retomada do crescimento econômico via mercado de capitais. Existe uma quantidade expressiva de empresas só esperando o momento adequado para voltar a realizar ofertas públicas”, disse ele nesta quinta-feira, 6. “Se enxergarmos o copo meio cheio, estamos preparando o Brasil para um ciclo econômico positivo.”

Segundo Nascimento, quando se compara o Brasil com outros países, a quantidade de cancelamento de registros em desenvolvidos é muito mais expressiva do que no Brasil. O juro elevado em vários países, consequência do enfrentamento da inflação, é um inibidor para as ofertas públicas, mas abre espaço para que as empresas se financiem de outras formas, como por meio das operações de dívida corporativa.