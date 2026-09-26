Como a oposição reagiu à decisão de Lula sobre as bets no Brasil

Os parlamentares da oposição, além do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e seu vice apontaram contradição no governo do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em relação à proibição das bets. As falas foram publicadas em páginas na rede social X (antigo Twitter) nesta sexta-feira, 25.

Ontem, o governo federal confirmou o anúncio da proibição total das bets no país, processo que será feito em etapas ao longo dos próximos dias. A realização de novas apostas e depósitos nas plataformas já está imediatamente bloqueada, tão logo a MP seja publicada, bem como a veiculação de publicidade e anúncios feitos por empresas do setor, que deixam, agora, de ser legais, mesmo no caso das que estivessem regulares de acordo com as normas previstas na primeira regulamentação do tema feita por Lula, em 2023.

A oposição aproveitou o fato de o governo Lula ter regulamentado as bets e nomeou o petista de “pai das bets”. Em post em suas redes sociais, o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, comenta que as bets foram regulamentadas pelo governo Lula em 2023.

“O Lula é o pai do tigrinho, pois foi no primeiro ano de mandato dele que as bets foram regulamentadas. Eu votei contra na época”, disse Flávio em vídeo publicado em suas redes sociais. “Agora, nada garante que, ao terminar a eleição, o Lula deve voltar com as bets novamente”, conclui.

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O candidato a vice-presidente, Alfredo Gaspar (PL), afirmou que “Lula é o pai de Lulinha, que roubou os aposentados, e pai do Tigrinho, que também roubou o povo brasileiro”. A fala foi proferida em carreata em Maceió e publicada nas redes sociais de Gaspar nesta sexta-feira.

Já o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), também afirmou que Lula é o “pai do Tigrinho”. Segundo ele, Flávio Bolsonaro e a oposição tentaram barrar os cassinos online, mas Lula e o PT derrubaram essa medida na Câmara e liberaram os jogos de azar. “Agora, às vésperas das eleições, o governo do PT finge ser vítima do próprio crime. Deixe de mentir, Lula!”, escreveu Marinho.

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O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), fez uma série de posts no dia anterior acusando Lula de ser o pai do Tigrinho, pai das bets. “Precisa de muito óleo de peroba para esse Lula cara de pau!”, disse Sóstenes Cavalcante.

Já o candidato ao Senado pelo PL para o Rio de Janeiro, Carlos Portinho, comentou que, depois do “conto da picanha”, agora, o governo Lula entra no “conto do Tigrinho”. “Última semana de campanha e eles mentem mais!”, reforçou Portinho.