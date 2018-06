Pai de Dória trouxe Dia dos Namorados para o Brasil

No dia 12 de junho, os brasileiros comemoram o Dia dos Namorados. A tradição, inspirada no Dia de São Valentim – festejado em 14 de fevereiro -, foi trazida para o Brasil pelo pai do ex-prefeito de São Paulo João Dória para incentivar as vendas do comércio paulista. Em 1949, uma campanha com o slogan ‘Não é só com beijos que se prova o amor’ deu o pontapé inicial para a comemoração da data em todo o país.

O dia 12 de junho foi escolhido por ser véspera do dia dedicado ao Santo Antônio, o santo casamenteiro, segundo a crença popular. Mas não foi o tema religioso que prevaleceu na escolha. Por aqui, ela foi criada com o intuito de melhorar as vendas do varejo em junho, que não tinha muito apelo comercial e fica entre datas importantes como o Dia das Mães e o Dia dos Pais.

Atualmente é a terceira data mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal e do Dia Mães. A expectativa é que neste ano a data injete cerca de 15,6 bilhões de reais na economia brasileira, conforme pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). A estimativa é que 93,5 milhões brasileiros irão às compras na ocasião, com gasto médio será de 166,87 reais.

O levantamento mostra que três em cada dez entrevistados que pretendem adquirir alguma lembrança farão isso mesmo possuindo contas em atraso atualmente. Além disso, 8% deixarão de pagar alguma dívida para comprar algo para a pessoa amada.

Pelo mundo

Nos Estados Unidos e na Europa, comemora o Valentine’s Day em 14 de fevereiro. Segundo a explicação mais famosa, a data é uma homenagem a um bispo da Igreja Católica que lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que proibiu o casamento durante as guerras acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. Mesmo com a censura, ele continuou celebrando casamentos.

A prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. No cárcere, se apaixonou pela filha cega de um carcereiro e, milagrosamente, devolveu-lhe a visão. Antes da execução, Valentim escreveu uma mensagem de adeus para ela, na qual assinava como ‘De seu Valentim’.

Na Idade Média dizia-se que o dia 14 de fevereiro era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros e, por isso, os namorados usavam a ocasião para deixar mensagens de amor na soleira da porta do amado.