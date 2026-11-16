Pagamentos do Bolsa Família de novembro começam nesta segunda, 16; veja a ordem dos repasses

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de novembro começam nesta segunda-feira, 16, e seguem até quarta-feira, 18. Pelo segundo mês consecutivo, o governo federal adotou um calendário especial, que concentra os depósitos em apenas três dias, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Os repasses também serão realizados com os valores reajustados em outubro, quando o piso do programa passou de 600 para 691 reais, um aumento de 15,04%.

A alteração no cronograma foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis impactos do fenômeno climático El Niño sobre famílias em situação de vulnerabilidade social. O calendário reduzido também será mantido em dezembro.

Nesta segunda-feira, recebem os beneficiários com NIS terminado em 1. Na terça-feira, 17, será a vez das famílias com final 2. Já na quarta-feira, 18, os pagamentos serão liberados simultaneamente para todos os demais beneficiários, com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Calendário do Bolsa Família de novembro

Confira as datas de pagamento, conforme o número final do NIS:

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16 de novembro (segunda-feira): beneficiários com NIS final 1;

17 de novembro (terça-feira): beneficiários com NIS final 2;

18 de novembro (quarta-feira): beneficiários com NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

As famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal e contemplados pela antecipação poderão receber os valores já nesta segunda-feira, independentemente do número final do NIS.

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Quais são os valores do Bolsa Família em novembro?

Com o reajuste aplicado em outubro, o valor mínimo garantido pelo programa passou a ser de 691 reais mensais por família. O montante recebido pode ser maior, dependendo da composição familiar e dos benefícios adicionais aos quais cada núcleo tem direito.

O Benefício de Renda de Cidadania corresponde a 164 reais por integrante da família. Já o Benefício Primeira Infância garante um adicional de 173 reais para cada criança de até seis anos.

O Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos, corresponde a 58 reais por integrante que se enquadre nos critérios estabelecidos pelo programa.

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Caso a soma dos benefícios não alcance o piso de 691 reais, o Benefício Complementar assegura o pagamento da diferença, garantindo o valor mínimo mensal às famílias contempladas.

Como sacar o Bolsa Família?

Os valores são depositados em contas da Caixa Econômica Federal e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Pela plataforma, os beneficiários conseguem realizar transferências por Pix e pagar contas sem a necessidade de comparecer presencialmente a uma agência bancária.

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O dinheiro também pode ser retirado nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Além disso, o cartão do Bolsa Família pode ser utilizado para compras na função débito e pagamentos diretamente em estabelecimentos comerciais, sem a necessidade de realizar o saque do benefício.