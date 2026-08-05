Pagamento do PIS/Pasep de agosto começa no dia 17; veja quem recebe

O pagamento da última parcela do abono salarial PIS/Pasep de 2026 terá início em 17 de agosto. Nesta etapa, recebem o benefício os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, encerrando o calendário de pagamentos deste ano. Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026.

Ao todo, cerca de 4,35 milhões de trabalhadores serão contemplados neste lote, que soma aproximadamente 5,4 bilhões de reais em pagamentos. O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base de 2024 e pode chegar ao equivalente a um salário mínimo.

Quem tem direito?

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que, em 2024, receberam remuneração média mensal de até 2.765,93 reais, exerceram atividade com carteira assinada por pelo menos 30 dias, estavam inscritos no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e tiveram seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

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O PIS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep, voltado aos servidores públicos, é administrado pelo Banco do Brasil. O crédito pode ser realizado diretamente em conta, por meio de PIX, quando disponível, ou por saque, conforme as regras de cada instituição financeira.

Com o pagamento de agosto, o governo conclui o calendário do abono salarial de 2026, beneficiando milhões de trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos para o programa.