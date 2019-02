Pagamento da segunda cota do IPVA começa em 11 de fevereiro. O que fazer?

O pagamento da segundo cota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no estado de São Paulo começa dia 11 de fevereiro e vai até dia 22 do mesmo mês. O IPVA pode ser pago em agências lotéricas e nos canais de atendimento disponibilizados pelos bancos autorizados, a partir da segunda cota sem o desconto de 3% oferecido na primeira.

Até 2018, o pagamento em fevereiro só podia ser feito em parcela única, mas esse ano há uma saída para aqueles que não querem pagar o IPVA de uma vez só e perderam a data do parcelamento em janeiro. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo credenciou empresas que oferecem o parcelamento do valor do IPVA em até 12 vezes e quitam os débitos na hora. Os pontos de pagamento são encontrados no site da Secretaria.

O educador financeiro da DSOP, Guilherme Olhier, comenta que o parcelamento com empresas credenciadas deixa o tributo mais caro e pode chegar a aumentar 30% do valor inicial, “essa alternativa só deve ser usada em situação emergencial, sendo que o condutor deve ter consciência que está pagando muito mais caro do que se pagasse o IPVA em janeiro”.

Os motoristas paulistas devem conferir o dia do pagamento, já que as datas são diferentes dependendo do número da placa do veículo. Os primeiros a pagar serão as placas de final 1, e os últimos as de final 0. O atraso do pagamento gera uma multa de 0,33% ao dia e juros de mora com base na taxa Selic. Depois de 60 dias, a multa se eleva para 20% do valor do imposto.

O conselho da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti é se organizar, usar o valor do ano anterior para guardar um pouquinho por mês, ou até mesmo usar o décimo terceiro para se livrar da conta logo em janeiro, já que é um débito previsto.

Os valores do IPVA variam de acordo com o automóvel, ele é calculado em cima do valor do veículo e seu tempo de mercado. A tabela de valores pode ser consultada no site da secretaria.