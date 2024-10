Padronização de relatórios de sustentabilidade deve destravar investimentos

Para 91% dos entrevistados em uma pesquisa recente do Ibracon, instituto que reúne os auditores independentes, a padronização dos relatórios de sustentabilidade destravará investimentos para as empresas. As companhias já podem aderir voluntariamente às novas regras da Comissão de Valores Mobiliários, que procuram dar mais transparência aos projetos de ESG. Com isso, a autarquia quer evitar o greenwashing, prática de divulgar iniciativas sem resultados concretos. A partir de 2026, a padronização dos relatórios será obrigatória.

Publicado em VEJA, outubro de 2024, edição VEJA Negócios nº 7