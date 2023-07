Padilha sinaliza acordo por ‘fôlego final’ em votar Carf e arcabouço

Depois de uma semana de intensas negociações e duas madrugadas a dentro, o governo tenta garantir um último suspiro dos deputados para aprovar as pautas que ficaram pendentes na ‘supersemana’ da Câmara dos Deputados: o Carf e o arcabouço fiscal.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que há o interesse de líderes da base do governo em votar ainda nesta sexta-feira, 7, na Câmara dos Deputados, os projetos remanescentes da pauta do plenário após a análise dos destaques da reforma tributária (PEC 45/19) em segundo turno. Segundo o ministro, os líderes vão reunir as bancadas com o objetivo de votar os projetos do Carf (PL 2384/23), do programa de aquisição de alimentos (PL 2920/23) e o novo marco fiscal do País (PLP 93/23).

“Hoje de manhã cedo, lá na sede do Palácio da Alvorada, levei ao presidente Lula não só a importância da virada de noite histórica da Câmara dos Deputados na votação da reforma tributária, mas a existência de uma concordância da SRI e do Ministério da Fazenda com o conteúdo dos outros três pontos da pauta de votação hoje na Câmara”, disse o ministro.

O projeto de volta do voto de qualidade do Carf, para desempatar julgamentos da Receita Federal a favor do governo, está travando a pauta para projetos de lei – por se tratar de PEC, a reforma escapou dessa trava, podendo ser apreciada. A matéria do Carf é vista como fundamental pela Fazenda para dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal.

No caso do arcabouço fiscal, a Câmara precisa analisar 15 emendas do Senado ao texto, que substitui o atual teto de gastos. A matéria já foi aprovada na casa, mas por causa das alterações no Senado, como a retirada do Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal do teto, a casa precisa reanalizar – e a sinalização é que volte ao texto original.

“A aprovação do marco fiscal e das mudanças no Carf no dia de hoje consolida exatamente essa recuperação econômica, essa reorganização das contas públicas e cria uma regra estável, permanente, que permite ao governo investir em saúde, educação, habitação, cultura, logística de forma fiscal responsável”, acrescentou.

