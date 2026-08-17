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Economia

Pacto pela infraestrutura ganha reforço de sindicatos

Federação, que reúne 21 entidades de trabalhadores da construção formalizou adesão durante seminário

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 13h30 | Atualizado em 17 ago 2026, 14h37
Um grupo de cerca de vinte pessoas, homens e uma mulher, posa em uma sala de reuniões, a maioria segurando pastas ou cartazes com a bandeira do Brasil e a frase Pacto Brasil. O homem à esquerda veste terno azul-marinho, e a mulher, no centro, usa blusa branca e calça preta. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e um banner com o logo da SINICON. O ambiente tem iluminação clara e cadeiras de escritório em primeiro plano
Seminário no Rio de Janeiro discutiu setor da construção pesada (FENATRACOP/Divulgação)
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A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada (FENATRACOP) anunciou, na semana passada, a adesão ao Pacto Brasil pela Infraestrutura, iniciativa lançada no ano passado que busca ampliar investimentos no setor.

A entidade reúne 21 sindicatos de diferentes estados brasileiros, e a adesão ocorreu durante um seminário realizado no Rio de Janeiro.

O objetivo do pacto é combinar ações de governos, empresas e sociedade civil para conseguir a recuperação da capacidade de planejamento de longo prazo, a melhoria do ambiente de negócios e de financiamento, o fortalecimento da engenharia nacional e a formação e qualificação do capital humano.

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Entre as entidades que construíram o projeto estão o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura (SINICON) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

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Para o presidente da FENATRACOP, Wilmar Santos, a adesão demonstra que trabalhadores e empresas podem construir uma agenda convergente em torno do desenvolvimento nacional.

“A defesa dos trabalhadores também passa pela defesa do investimento, do emprego e de uma construção pesada forte. Quando o Brasil investe em infraestrutura, novas oportunidades são abertas em todas as regiões do país. Ao aderir ao Pacto, queremos contribuir com a visão dos trabalhadores para uma agenda que valorize o emprego, a qualificação profissional, a segurança e as condições dignas de trabalho. Capital e trabalho têm suas agendas próprias, mas existe uma causa maior que pode e deve nos unir: o desenvolvimento do Brasil”, avalia.

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