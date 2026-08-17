Pacto pela infraestrutura ganha reforço de sindicatos

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A FENATRACOP, federação de trabalhadores da construção pesada, aderiu ao Pacto Brasil pela Infraestrutura, iniciativa que visa ampliar investimentos no setor. A adesão demonstra a união de empresas e trabalhadores em prol do desenvolvimento nacional, focando em mais empregos, qualificação e condições dignas. Descubra como essa parceria impulsionará o país.

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A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada (FENATRACOP) anunciou, na semana passada, a adesão ao Pacto Brasil pela Infraestrutura, iniciativa lançada no ano passado que busca ampliar investimentos no setor.

A entidade reúne 21 sindicatos de diferentes estados brasileiros, e a adesão ocorreu durante um seminário realizado no Rio de Janeiro.

O objetivo do pacto é combinar ações de governos, empresas e sociedade civil para conseguir a recuperação da capacidade de planejamento de longo prazo, a melhoria do ambiente de negócios e de financiamento, o fortalecimento da engenharia nacional e a formação e qualificação do capital humano.

Entre as entidades que construíram o projeto estão o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura (SINICON) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

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Para o presidente da FENATRACOP, Wilmar Santos, a adesão demonstra que trabalhadores e empresas podem construir uma agenda convergente em torno do desenvolvimento nacional.

“A defesa dos trabalhadores também passa pela defesa do investimento, do emprego e de uma construção pesada forte. Quando o Brasil investe em infraestrutura, novas oportunidades são abertas em todas as regiões do país. Ao aderir ao Pacto, queremos contribuir com a visão dos trabalhadores para uma agenda que valorize o emprego, a qualificação profissional, a segurança e as condições dignas de trabalho. Capital e trabalho têm suas agendas próprias, mas existe uma causa maior que pode e deve nos unir: o desenvolvimento do Brasil”, avalia.