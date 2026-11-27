Pacote fiscal põe em xeque R$ 6,4 bilhões em créditos de três gigantes
Ultrapar, Suzano e Klabin estão entre as empresas mais afetadas pelas restrições à compensação de impostos
Três empresas estão entre as mais afetadas pelos limites à compensação de impostos com créditos tributários, medida que foi aprovada no novo pacote fiscal. Juntas, a Ultrapar, do setor de combustíveis, e as produtoras de celulose e papel Suzano e Klabin têm 6,4 bilhões de reais em créditos que poderiam descontar dos impostos a pagar.