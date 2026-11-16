O dólar encerrou o pregão desta segunda-feira, 16, com uma alta de 2,17%, cotado a 5,777 reais, em meio à frustração dos investidores com o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo e a percepção crescente de que o governo ainda não tem um plano crível que seja capaz de conter o crescimento da dívida pública do país.

É o maior valor de fechamento para o câmbio desde 17 de abril de 2025, quando a moeda chegou aos 5,80 reais. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores, ecenrrou o dia com um recuo de 1,8%, aos 169.295 pontos.

No radar dos operadores, está o projeto de lei apresentado na semana passada pelo governo que propõe aumentos de receitas e alguns ajustas nas despesas para abrir até 60 bilhões de reais no orçamento do ano que vem.

O texto-base do projeto foi aprovado no Senado na quinta-feira, mas ainda ficaram faltando pontos que devem ser votados à parte, os chamados destaques, o que está agendado para a próxima sessão plenária da Casa, nesta terça. Uma vez aprovado no Senado, o texto pode seguir para a Câmara. O governo já tem mantido conversas com Motta para votar o pacote tão logo ele chegue do Senado.

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Na visão de muitos analistas e investidores, contudo, as propostas não mexem nos grandes problemas estruturais que fazem as despesas crescer e não seriam o suficiente para estabilizar a relação da dívida em proporção ao PIB, que está atualmente em 84%, uma das mais altas do mundo emergente, e sem perspectiva de começar a cair nos anos à frente. A dívida mais alta acaba pressionando os juros a ficarem altos também, o que paralisa as perspectivas de crescimento da economia.

Enquanto isso, a inércia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dar mais dicas de qual será a sua agenda econômica no quarto mandato colabora para ampliar ainda mais a desconfiança e impaciência do mercado.

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Lula passou a última semana cumprindo uma agenda internacional na Turquia, onde aconteceu a COP 31, a conferência internacional do clima, e depois nas Filipinas, com retorno ao Brasil previsto para a noite desta segunda-feira. Na ausência do presidente, as grandes decisões – que inclui até quem será o ministro da Fazenda, um cargo chave – seguem em suspenso.