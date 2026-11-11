Pacote fiscal do governo Lula pode cortar gastos em até R$ 80 bilhões

A base governista no Congresso, em conjunto com a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prepara um pacote fiscal que pode gerar uma economia de até 80 bilhões de reais, segundo informações de bastidores divulgadas pela imprensa nesta quarta-feira, 11.

Até o momento, circulam entre os parlamentares informações de que o governo já definiu medidas que podem representar cerca de 50 bilhões de reais em ajustes. Os outros 30 bilhões de reais necessários para alcançar os 80 bilhões ainda não foram decididos.

Entre as medidas previstas para compor esse primeiro montante estão 12,8 bilhões de reais em contingenciamentos extras, outros 12,8 bilhões em restrições às compensações tributárias e uma redução linear de 10% nas isenções fiscais, com impacto estimado em 12 bilhões de reais. A proposta inclui ainda mudanças na metodologia de cálculo do piso constitucional da saúde, com a exclusão de receitas voláteis do setor de petróleo, o que poderia representar uma economia de 10 bilhões de reais.

A equipe econômica também quer acelerar as metas de superávit primário nos próximos anos para controlar o endividamento público. A proposta deve manter em 1% do PIB a meta de superávit para 2028. Para 2029, a previsão passaria de 1,25% para 1,5% do PIB. Já em 2030, subiria de 1,5% para 1,75%, em comparação com os parâmetros estabelecidos no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

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As medidas estão sendo discutidas entre parlamentares, integrantes da equipe econômica e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo informações de bastidores, Alcolumbre disse ao senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, que pretende apresentar o projeto de lei complementar (PLP) na próxima semana. Até lá, diversos pontos podem mudar no pacote fiscal, inclusive o próprio valor estimado de 80 bilhões de reais em economia.