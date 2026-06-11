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Economia

SpaceX estreia na Bolsa com IPO recorde de US$ 75 bilhões

Oferta supera recordes históricos e transforma empresa de Elon Musk em uma das mais valiosas do mundo

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 17h25 | Atualizado em 11 jun 2026, 18h28
NOVA MISSÃO - Programa ambicioso: testes serão realizados pelas naves Starship
NOVA MISSÃO - Programa ambicioso: testes serão realizados pelas naves Starship (SpaceX/.)
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SpaceX estreia na Bolsa com IPO recorde de US$ 75 bilhões Priorize VEJA no Google

A fabricante de foguetes e satélites SpaceX levantou US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na maior estreia da história dos mercados financeiros.

A operação atribui à companhia um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,77 trilhão e coloca o grupo fundado por Elon Musk entre as empresas mais valiosas dos Estados Unidos.

As ações foram precificadas em US$ 135 cada, com a venda de cerca de 555 milhões de papéis. Caso os bancos coordenadores exerçam a opção de vender ações adicionais, o volume captado poderá chegar a US$ 86 bilhões.

O recorde anterior pertencia à petroleira saudita Saudi Aramco, que levantou cerca de US$ 29 bilhões em sua abertura de capital. A estreia da SpaceX mais que dobra essa marca.

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Corrida da inteligência artificial impulsiona demanda

A forte procura pelos papéis reflete o entusiasmo dos investidores com empresas ligadas à inteligência artificial.

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Segundo relatos de mercado, a demanda superou em mais de três vezes o número de ações disponíveis. Apenas investidores de varejo teriam apresentado pedidos superiores a US$ 100 bilhões. Grandes gestoras, fundos soberanos do Oriente Médio e investidores individuais disputaram participação na oferta.

A operação é vista como um divisor de águas para o mercado de tecnologia e pode abrir caminho para futuras aberturas de capital de empresas como OpenAI e Anthropic, que também estudam acessar o mercado acionário.

Empresa quer financiar nova fase de expansão

Os recursos obtidos serão destinados a uma ampla agenda de investimentos.

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Entre as prioridades estão a expansão da rede de satélites Starlink, o desenvolvimento do foguete Starship e a construção de infraestrutura para inteligência artificial. Parte dos recursos também será usada para quitar uma linha de crédito contratada após a incorporação de ativos ligados aos negócios de IA e redes sociais de Musk.

Durante apresentações a investidores, Musk afirmou que a empresa inicia uma “nova fase massiva de crescimento” e precisará de grandes volumes de capital para financiar projetos de longo prazo.

Centros de dados no espaço entram nos planos

Um dos projetos mais ambiciosos envolve a criação de infraestrutura de inteligência artificial em órbita.

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A SpaceX argumenta que centros de processamento de dados instalados no espaço poderiam aproveitar energia solar contínua e superar limitações energéticas enfrentadas em terra. A companhia chegou a apresentar conceitos preliminares de satélites voltados para aplicações de IA.

A estratégia faz parte da tentativa de posicionar a empresa não apenas como fabricante de foguetes, mas como uma plataforma integrada de infraestrutura tecnológica, conectividade e inteligência artificial.

Valuation bilionário divide analistas

Apesar da euforia do mercado, a avaliação da companhia gera controvérsia.

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A SpaceX registrou receita próxima de US$ 19 bilhões em 2025, mas encerrou o ano com prejuízo superior a US$ 4,9 bilhões devido aos elevados investimentos em novos projetos. Ainda assim, a empresa estreia valendo quase US$ 1,8 trilhão.

Parte dos analistas considera a avaliação excessivamente otimista e baseada em negócios que ainda não existem em escala comercial, como centros de dados orbitais e futuras operações ligadas à exploração espacial. A consultoria Morningstar, por exemplo, estimou valor significativamente inferior ao adotado no IPO.

Outros especialistas argumentam que a liderança da empresa em lançamentos espaciais e a expansão da Starlink justificam um prêmio elevado, sobretudo diante da expectativa de crescimento do mercado de inteligência artificial.

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Estreia reforça poder de Musk nos mercados

A abertura de capital também consolida a posição de Elon Musk como uma das figuras mais influentes do setor de tecnologia.

Além de controlar a SpaceX, o empresário mantém participação relevante em empresas como Tesla, xAI e a plataforma social X.

Com valor de mercado próximo de US$ 1,8 trilhão, a SpaceX passa a integrar o grupo restrito de gigantes capazes de movimentar índices de ações, atrair fluxos bilionários de investimento e influenciar o rumo da indústria de tecnologia nos próximos anos.

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