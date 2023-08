PAC prevê investimento trilionário mesmo sem arcabouço aprovado

Após três adiamentos, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi apresentado a líderes partidários na última terça-feira, 8. Seu lançamento oficial está marcado para amanhã, 11. Inicialmente, o programa estava agendado para ser divulgado em julho, mas foi postergado devido ao recesso parlamentar e à pendência na aprovação do arcabouço fiscal — que continua aguardando votação na Câmara dos Deputados.

No primeiro semestre, o novo arcabouço fiscal recebeu aprovação tanto na Câmara quanto no Senado. Contudo, alterações realizadas pelos senadores exigem que o texto seja novamente votado pelos deputados. No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu não colocar o projeto em votação antes do lançamento oficial do novo PAC. O aprovação do arcabouço era fundamental para determinar a quantia que o governo poderá gastar no programam, mas sem a aprovação, o planejamento de investir 60 bilhões de reais anuais no PAC fica incerto e o governo tenta abrir espaço por meio de alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que também aguarda votação.

Apesar da incerteza quanto ao orçamento, o governo planeja prosseguir com o lançamento do programa. Senadores indicam que o novo PAC contará com um aporte de 1 trilhão ao longo de 4 anos. O senador Cid Gomes (PDT-CE) destaca que a Petrobras será responsável por grande parte desse investimento, cerca de 600 bilhões para recuperação e manutenção de ativos.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a prioridade inicial será concluir as obras inacabadas. “Até porque sempre se coloca uma parte da emenda, faz uma parte da obra, depois não coloca a outra e fica inacabada”. Além disso, haverá atenção especial aos pedidos dos governadores: “Cada estado apresentou sua obra prioritária”, ressaltou o ministro.

O PAC foi criado em 2007, no primeiro mandato do governo Lula, e prometia otimizar a gestão de projetos vitais para impulsionar o país rumo a um futuro próspero. Contudo, apesar das promessas iniciais, o programa ficou aquém das expectativas. Agravado por um escândalo de corrupção e uma série de obras inacabadas e mal planejadas, bilhões de reais foram gastos sem o retorno esperado para a economia brasileira. O renascimento do projeto aparenta repetir antigos equívocos.

A retomada da construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), ligando as cidades baianas de Caetité e Ilhéus, já esbarra em erros. Iniciada em 2010, essa obra enfrenta críticas de especialistas devido a desafios funcionais e ambientais. A FIOL 1, licitada em 2021 por uma faixa de 35 a 36 milhões de reais, já consumiu aproximadamente 8,4 bilhões de reais, cobrindo 72% a 73% de sua extensão, conforme dados da consultoria internacional Inter.B. “Ainda não está claro para onde essa ferrovia se destina, pois não há um porto adequado para a carga. Embora Ilhéus e outros portos estejam disponíveis, eles não são capazes de lidar com a carga esperada. Há planos de construir um novo porto chamado Porto Sul, mas isso é um desafio complexo”, diz Cláudio Frischtak, economista e presidente da Inter.B. Estima-se que a construção desse porto, que seria uma ilha artificial, custaria cerca de 6 a 7 bilhões de reais, sem mencionar os desafios ambientais e as preocupações das comunidades locais. “O maior problema e risco do novo PAC estão relacionados à natureza e qualidade da governança dos investimentos. Se repetirmos os erros do passado, será um desastre, pois temos uma grande capacidade de desperdiçar recursos públicos. É importante lembrar que esses recursos são provenientes de nós, cidadãos”, diz Frischtak.

O governo também tem planos de integrar a usina nuclear Angra 3 ao novo PAC, uma decisão que gera controvérsias devido ao seu elevado custo e possíveis impactos ambientais. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a finalização da usina demandará aproximadamente 20 bilhões de reais, totalizando um investimento de 30 bilhões de reais, considerando que já foram investidos 10 bilhões de reais.

Diante de um cenário econômico restritivo, o governo está considerando adotar estratégias financeiras alternativas. Uma dessas estratégias é a colaboração com o setor privado, por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões. Há rumores de que o governo também planeja redirecionar 5 bilhões de reais do teto de gastos para financiar os projetos do novo PAC, uma medida que tem sido objeto de críticas por parte de especialistas. Diferentemente de 2007, quando o programa foi lançado em meio a superávits primários de quase 4% do PIB, o Brasil enfrenta agora consecutivos déficits primários e uma situação fiscal delicada. Essa conjuntura limita ainda mais o espaço para investimentos em obras ineficientes, como ocorreu no passado. “Hoje temos um arcabouço fiscal que renovou o teto dos gastos públicos e uma regra de despesa. Neste cenário, é impensável criar uma exceção para o novo PAC”, diz Alexandre Manoel, ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda e atualmente economista-chefe da AZ Quest.

A retomada do PAC, embora controversa, oferece ao Brasil uma chance valiosa de impulsionar seu crescimento econômico e melhorar sua infraestrutura. Contudo, o sucesso deste programa dependerá em grande parte da capacidade do governo em aprender com os erros do passado, garantindo uma gestão eficiente, transparente e direcionada às reais necessidades do país. Se bem conduzido, o PAC tem o potencial de ser uma ferramenta significativa para o progresso brasileiro, ao invés de ser um reflexo de falhas anteriores.

