Ovos de Páscoa da Kinder estão seguros para o Brasil, diz empresa

Um surto de salmonella provocado relacionados à ingestão do chocolate Kinder Ovo na Europa acabou levando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibir a poucos dias da Páscoa a comercialização, distribuição, e importação dos produtos dos produtos da marca Kinder, cujos lotes são alvos de suspeita de contaminação pelas bactérias. No Brasil, a marca garantiu, esta tarde, que os chocolates e ovos de páscoas vendidos pela Ferrero do Brasil são seguros.

“A marca Kinder reitera que a Resolução-RE nº 1.233, divulgada pela Anvisa na noite de quinta-feira (14) refere-se exclusivamente aos produtos Kinder fabricados em Arlon, na Bélgica e que não são distribuídos pela Ferrero do Brasil”, diz em nota a Kinder.

A determinação da Anvisa aconteceu dias após a notificação do Ministério da Justiça a Ferrero do Brasil, fabricante do Kinder Ovo no país, para prestar esclarecimentos sobre a segurança do produto vendido e comercializado por aqui. Na Europa, a Ferrero realizou o recall e retirou os produtos das prateleiras dos estabelecimentos para evitar a contaminação de outras pessoas.