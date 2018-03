Ovo de pudim de leite é a novidade de rede de padarias

A rede de padarias Dona Deôla lança para a Páscoa 2018 o ovo de colher com recheio de pudim de leite. Para criar a iguaria, foi realizado concurso interno no qual os confeiteiros juntam suas ideias e as apresentam para um júri especializado decidir qual das criações vai para as vitrines das lojas.

O ovo é apresentado em dois tamanhos e é feito com casca de chocolate branco e recheio que intercala camadas de pudim de leite e pão de ló, além de uma cobertura de caramelo. O de 700 gramas custa 68,50 reais e o míni, de 150 gramas, sai por 16,90 reais.

Além do pudim, há opções como Bem Casado, Creme de Nutella, Brigadeiro, Nutella com Leite Ninho e Sensação. Com os pequenos, é possível fazer combinação com três ovos variados. A caixa custa 44,90 reais.

A Dona Deôla tem cinco unidades em São Paulo, no Itaim Bibi, Saúde, Higienópolis, Alto da Lapa e Pompeia, além de uma unidade na Granja Viana.