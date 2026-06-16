Outra ‘taxa das blusinhas’: governos estaduais mantêm imposto de até 20% sobre importações

Apesar do governo federal ter descontinuado o imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares, a tributação estadual incidente sobre esse tipo de mercadoria continua, com o objetivo de proteger a indústria e o varejo locais contra a concorrência em condições desiguais com vendedores de fora do país. A não cobrança da chamada “taxa das blusinhas” distorce a competição com os produtos nacionais.

A medida anunciada em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a uma tentativa de reverter a perda de popularidade do seu governo, eliminou a parcela federal da taxa das blusinhas. Na prática, a decisão da União não acabou com a tributação sobre encomendas de pequeno valor. Permanece em vigor a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é competência dos estados e cuja alíquota para as importações varia de 17% a 20%.

Como os percentuais do ICMS diferem entre as unidades da federação, o valor recolhido pelos consumidores varia de acordo com o local de destino da compra. As regras atuais têm como base um convênio firmado pelo Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz) em 2023. O acordo autoriza os estados a adotarem alíquotas de 17% ou de 20% para essas operações, sem a necessidade de submeter as mudanças às suas respectivas assembleias legislativas. O comitê afirmou que a mudança tinha o objetivo de fortalecer a indústria e o comércio nacionais, além de favorecer uma tributação mais justa e contribuir para a proteção do mercado interno.

Amapá e Pará são exceções, por terem optado por não aderir ao convênio firmado no âmbito do Comsefaz. Em razão disso, os dois estados seguem regras próprias para a tributação dessas importações.

Veja os estados com as maiores alíquotas de ICMS sobre pequenas importações:

Bahia: 20%

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Ceará: 20%

Roraima: 20%

Acre: 20%

Sergipe: 20%

Piauí: 20%

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Paraíba: 20%

Alagoas: 20%

Rio Grande do Norte: 20%

Pará: 19%

Amapá: 18%

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São Paulo: 17%

Rio de Janeiro: 17%

Minas Gerais: 17%

Distrito Federal: 17%

Amazonas: 17%

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Espírito Santo: 17%

Goiás: 17%

Mato Grosso: 17%

Mato Grosso do Sul: 17%

Pernambuco: 17%

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Rio Grande do Sul: 17%

Santa Catarina: 17%

Paraná: 17%

Tocantins: 17%

Rondônia: 17%

Maranhão: 17%