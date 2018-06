Outback lança nova versão da famosa cebola gigante

A cebola gigante Bloomin’ Onion é um dos pratos mais famosos do cardápio do Outback. A rede de restaurantes anunciou hoje uma nova versão da cebola. É a Smoked Bloomin’ Onion, criada pela equipe brasileira da marca.

Segundo a rede, a cebola é preparada com uma mistura de temperos que lhe dá um sabor de defumado. As duas cebolas, tanto a tradicional quanto a defumada, estarão disponíveis nos restaurantes do Outback por 49,90 reais.

Para festejar o lançamento, o restaurante lança nesta segunda-feira uma promoção. Os clientes que pedirem uma entrada – Smoked Bloomin’ Onion ou Wings, Ribs & Fries – e dois chopes de 340 ml ganharão uma raspadinha. Entre os prêmios estão coolers, chopeiras, mini-freezers e vale-chope. A promoção é válida até 22 de julho.

No mesmo período, o Outback vai oferecer combos para grupos a partir de 12 pessoas com preço fixo – 79 reais ou 85 reais por participante. Neste valor estão inclusos água, refrigerante e chope à vontade, além de pratos do cardápio, como a cebola, costelinha e asinha de frango. O preço é válido pelo período de 2 horas a partir da abertura da mesa.