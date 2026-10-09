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Economia

Ouro tem semana de alta depois de meses em queda por juros mais altos no mundo

Contrato futuro para o metal encerrou a sexta-feira no maior valor em uma semana

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 17h47 | Atualizado em 9 out 2026, 18h32
Barras de ouro.
Barras de ouro: metal compete com os títulos (Andrey Rudakov/Getty Images)
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Ouro tem semana de alta depois de meses em queda por juros mais altos no mundo Priorize VEJA no Google

A cotação do ouro teve uma alta forte nos mercados internacionais nesta sexta-feira, 9, e encerrou a semana no maior preço em uma semana. O contrato do metal precioso para dezembro avançou 1,43%, a 4. 216 por onça-troy, na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Comex). No acumulado semanal, a valorização foi de 1,30%.

O movimento ocorre em meio às expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, em relação aos juros.

Depois de começar 2026 nos maiores preços em duas décadas, o ouro passou por uma sequência de quedas nos últimos meses, com os investidores perdendo interesse pelos metais conforme os juros dos títulos soberanos de diversos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, entravam, em um rali de alta nos mercados.

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