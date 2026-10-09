Ouro tem semana de alta depois de meses em queda por juros mais altos no mundo

A cotação do ouro teve uma alta forte nos mercados internacionais nesta sexta-feira, 9, e encerrou a semana no maior preço em uma semana. O contrato do metal precioso para dezembro avançou 1,43%, a 4. 216 por onça-troy, na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Comex). No acumulado semanal, a valorização foi de 1,30%.

O movimento ocorre em meio às expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, em relação aos juros.

Depois de começar 2026 nos maiores preços em duas décadas, o ouro passou por uma sequência de quedas nos últimos meses, com os investidores perdendo interesse pelos metais conforme os juros dos títulos soberanos de diversos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, entravam, em um rali de alta nos mercados.