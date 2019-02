Ouro fecha no nível mais alto em duas semanas

Por Renan Carreira

Nova York – Os contratos futuros de ouro fecharam nesta terça-feira no nível mais alto em duas semanas, alimentados por expectativas de que os bancos centrais ao redor do mundo vão tomar medidas para impulsionar o crescimento econômico. O metal para entrega em agosto avançou US$ 24,10 (1,5%) e encerrou a sessão a US$ 1.621,80 por onça-troy na Comex, divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex).

Leituras na segunda-feira na China, na zona do euro e nos EUA mostraram que a atividade industrial global continua a patinar. Em particular, uma leitura surpreendentemente fraca nos EUA “realimentou esperanças” de que o Federal Reserva vai aliviar a política monetária, escreveu o analista Marc Ground, do Standard Bank. “Tal medida seria positiva para os metais preciosos, especialmente o ouro.” Alguns investidores se voltam aos metais preciosos para se salvaguardar contra a inflação que tais políticas de relaxamento monetário podem trazer.

Os contratos futuros de ouro saltaram no começo deste ano, chegando a perto de US$ 1.800,00 por onça-troy em fevereiro, na expectativa de que o Fed tomaria ações para estimular a economia americana. Porém, os preços voltaram a cair, ficando abaixo de US$ 1.700,00, já que o Fed e os bancos centrais da Europa deram poucas indicações de uma mudança de suas políticas.

Analistas esperam que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie, no fim da sua reunião, na quinta-feira um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros, para 0,75%, e mais medidas de estímulo, como a reativação de seu programa de comprar de bônus ou nova injeção de liquidez nos bancos. Também há expectativa no mercado de que o Banco da Inglaterra (BoE) retome seu programa de relaxamento quantitativo, quando concluir sua reunião de política monetária no mesmo dia.

Além disso, como quarta-feira é feriado de Independência nos EUA, isso favoreceu o ouro porque alguns traders fecharam posições. Nesta quarta-feira não haverá negociações na Comex. As informações são da Dow Jones.