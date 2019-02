Ouro cai quase 2% e fecha no menor nível desde 28/06

Por Ricardo Gozzi

Nova York – Os contratos futuros de ouro fecharam em queda de quase 2% nesta sexta-feira na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), acompanhando o recuo do euro após a divulgação do relatório de emprego elaborado mensalmente pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos.

Apesar de o dado ter ficado abaixo das estimativas, analistas o consideraram insuficiente para levar o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) a adotar novas medidas de estímulo à economia norte-americana. O relatório de emprego referente a junho mostrou criação de 80.000 postos de trabalho (as projeções eram de abertura de 100.000 vagas) e taxa de desemprego inalterada em 8,2%.

Como muitos investidores compram ouro para se proteger de potenciais efeitos inflacionários de medidas de relaxamento monetário, a percepção de que o indicador não eleva a chance de novas medidas de estímulo provocou vendas do metal precioso.

O ouro para entrega em agosto fechou em queda de US$ 30,50 (1,90%) na Comex, a US$ 1.578,90 por onça-troy. Trata-se do nível mais baixo de fechamento desde 28 de junho. As informações são da Dow Jones.