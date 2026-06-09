Otto Lobo promove dança das cadeiras na CVM após tomar posse

O novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo, promoveu, como seu primeiro ato à frente da autarquia, mudanças na chefia de seis superintendências e da Superintendência-Geral do órgão. A informação foi divulgada em nota enviada à imprensa na noite de segunda-feira, 8.

As alterações concentram-se em áreas que não atuam diretamente na fiscalização do mercado de capitais. As mudanças alcançam a Superintendência Seccional de Desenvolvimento e Modernização Institucional, a Superintendência Administrativo-Financeira, a Superintendência de Desenvolvimento de Inteligência, a Superintendência de Planejamento e Inovação, a Superintendência de Tecnologia da Informação e a área de Análise Econômica, Gestão de Riscos e Integridade.

Segundo o novo presidente, a renovação é resultado de uma análise cuidadosa da estrutura da autarquia, que identificou oportunidades para melhor aproveitamento do quadro técnico da CVM, formado por profissionais experientes e especializados na regulação do mercado de valores mobiliários.

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O objetivo, de acordo com Lobo, é formar uma equipe alinhada aos desafios e à velocidade da agenda que pretende implementar nos próximos anos.

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“Estou assumindo a presidência da CVM em um momento singular para o mercado de capitais brasileiro, e isso impõe responsabilidades que não podem ser adiadas. Pela primeira vez na história do país, o financiamento de longo prazo depende predominantemente do mercado de capitais”, afirmou Otto Lobo em nota.