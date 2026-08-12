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Economia

Otimismo do setor de infraestrutura cai drasticamente, mostra estudo

A 15ª edição do Barômetro da Infraestrutura mostra que a percepção favorável para novos projetos recuou 16,4 pontos percentuais

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 11h49 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h08
Vista aérea de uma rodovia sinuosa com viadutos e pontes, cortando uma densa floresta verde em uma área montanhosa. Um caminhão e outros veículos trafegam na pista inferior, enquanto a pista superior está vazia. O céu está nublado, indicando um dia cinzento
Trecho da rodovia Régis Bittencourt (getty/Getty Images)
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A percepção favorável sobre o ambiente para promover investimentos em infraestrutura no Brasil nos próximos seis meses caiu de 54,2% para 37,8%, um recuo de 16,4 pontos percentuais, segundo o 15º Barômetro da Infraestrutura Brasileira, divulgado nesta quarta-feira, 12. O estudo é elaborado semestralmente pela Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base (ABDIB) e pela EY-Parthenon, braço de estratégia e transações da consultoria EY. As avaliações desfavoráveis e neutras passaram a representar, respectivamente, 30,4% e 30,9% das respostas, sinalizando maior cautela entre investidores e empresas.

O resultado contrasta com o desempenho recorde dos investimentos no setor em 2025, que alcançaram 280,4 bilhões de reais — o maior valor da série iniciada em 2010. O montante representou crescimento real de 3,2% em relação a 2024, impulsionado sobretudo pelo capital privado, responsável por aproximadamente 80% dos aportes.

A piora das expectativas ocorre em meio a juros elevados, incertezas geopolíticas, volatilidade de commodities e restrições à expansão do investimento público. Para os próximos seis meses, 53% dos entrevistados esperam estabilidade da economia brasileira, mas a parcela otimista caiu de 27,1% para 20,1%, enquanto o pessimismo avançou de 22,1% para 26,5%. “O resultado sugere um ambiente mais cauteloso, em que a expectativa de continuidade dos investimentos permanece presente, mas com menor convicção quanto às condições de promoção de novos projetos no curto prazo”, diz Gustavo Gusmão, sócio da EY-Parthenon para Governo e Infraestrutura.

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Apesar do recorde em investimentos, o estudo aponta que o país ainda enfrenta um grande déficit de infraestrutura: seriam necessários cerca de 225 bilhões de reais adicionais por ano, durante uma década, para cobrir as necessidades. O desafio, portanto, será transformar a carteira de projetos e o apetite privado em obras financiáveis, com previsibilidade regulatória, instrumentos de financiamento e maior participação do poder público e das parcerias público-privadas (PPPs).

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Infraestrutura
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