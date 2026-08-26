OSX se aproxima de destravar área nobre do Porto do Açu após 12 anos

A segunda recuperação judicial da OSX ficou mais perto de encerrar um imbróglio que se arrasta há mais de doze anos e mantém travada uma das áreas mais valiosas do Porto do Açu, no norte do Rio de Janeiro.

Por ampla maioria, os credores aprovaram o plano que prevê a reorganização de cerca de 7,5 bilhões de reais em dívidas e cria as condições para destravar uma área industrial de aproximadamente 3,2 milhões de metros quadrados.

Entre os credores quirografários, que concentram a maior parte do passivo, a proposta recebeu 82,61% dos votos e 95,44% de aprovação pelo valor dos créditos presentes. A classe formada por micro e pequenas empresas também apoiou o plano.

A expectativa é que a solução da disputa dê maior segurança jurídica aos clientes instalados na área e aos investidores interessados em novos projetos no porto. O espaço será transferido para uma nova empresa e colocado à venda, abrindo caminho para a atração de negócios e para a ampliação da atividade econômica na região.

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O plano ainda precisa ser homologado pela 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Depois de mais de uma década de impasses, porém, a OSX nunca esteve tão perto de dar uma destinação definitiva à área.