Os sinais do Copom que animam um ex-diretor do Banco Central

Nem tudo são más notícias no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. Para o ex-diretor do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, o comunicado deixou claro que se as coisas andarem razoavelmente dentro do que a autarquia espera, o BC começará a reduzir os juros na próxima reunião. “Eles retiraram a referência de subir juros caso o contexto mude fortemente e trocaram o termo ‘vigilante’ para ‘cautela e parcimônia’, ao falar do cenário”, afirma o economista.

Agora, o mercado financeiro aguarda a ata da reunião, a ser divulgada na próxima terça-feira, 27, em que haverá um detalhamento sobre o cenário e mais pistas sobre a visão do colegiado sobre a condução da política monetária. “O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária e relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, diz o colegiado, em tom conservador. “

O comunicado pegou o mercado de surpresa, que esperava uma sinalização mais clara. “O mercado achou que o Copom iria escancarar a porta e ele abriu só uma fresta. Algumas vezes, o Banco Central diz o que vai fazer na reunião seguinte. Eu nunca acho que isso é o melhor. Tem que deixar as coisas em aberto. Ele não falou claramente, é verdade, mas apontou para a direção de que o início do processo de corte está próximo. O mercado estava um pouco animado demais. Até um mês atrás, as expectativas para a inflação eram altistas”, afirmou Figueiredo.

A expectativa segue sendo de início de corte para a próxima reunião, em agosto. “Em geral, o Copom começa cortando 0,25 pontos e acelera na reunião seguinte para 0,50 pontos. O BC está com muita cautela, mas apontando um início de processo de queda de juros. Quando ele age dessa forma, ele aumenta a chance de reduzir ainda mais, ao deixar claro para a sociedade que está fazendo as coisas com muito cuidado”, prosseguiu o economista. O mercado começou a adequar a expectativa para Selic em 12% ao fim do ano, segundo a XP, mesmo com o boletim Focus, o termômetro oficial, ainda falando em 12,5%. “Eu acho que está mais para 12% do que para 12,5%”, completou.

