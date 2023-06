Os sinais de alerta escondidos no bom resultado para o PIB do 1º trimestre

Comemorado pelo governo, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre aponta alguns desafios para o ano. O principal deles é recuperar o potencial de consumo das famílias, que cresceu apenas 0,2% frente ao quatro trimestre de 2022, o menor resultado desde o 2º tri de 2021, durante a segunda onda da Covid-19 no país. A desaceleração da indústria, da construção, nos serviços e a queda na taxa de investimento frente ao PIB também chamam a atenção. “Tirando as commodities, todos os números gerais estão em desaceleração, e isso tem a ver com o mercado de trabalho ainda um pouco apertado”, diz Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados.

A projeção de safra recorde para o agronegócio em 2023 já fez, por si só, várias casas de análise revisarem o crescimento do país para cerca de 2% no ano, mas o economista André Perfeito aponta que não dá para o governo depender apenas do setor. Ele vê, no entanto, espaço para melhora nos demais segmentos da economia a partir de uma perspectiva de queda da taxa de juros, atualmente em 13,75% ao ano. “O setor agro por si só não faz verão”, diz ele. “Existe uma situação de estímulos feitos em relação ao salário mínimo e ao Bolsa Família que ainda não entraram muito nessa conta do PIB. Os dados de emprego têm apontado uma melhora da renda, então eu acho que vão ter efeitos melhores no consumo das famílias nos próximos trimestres”, projeta.

A despeito da taxa de investimento no primeiro trimestre de 2023 ter ficado em 17,7% do PIB, abaixo do observado no mesmo período do ano anterior (18,4%) e a formação bruta de capital fixo ter caído 3,4% em relação ao trimestre anterior, Perfeito acredita que o empresariado deve voltar a investir nos próximos trimestres, tendo em vista uma maior previsibilidade da pauta econômica do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. “Era natural que o empresário não investisse no começo do governo. Isso explica a formação bruta fique um pouco mais retraída”, diz o economista.

Vale, no entanto, vê a taxa de investimento em queda como um sinal de alerta para o país. “A taxa de investimento em queda mostra que a economia brasileira, fora o setor de commodities, está enfraquecendo e que 2023 é um ano de ajustes, com a taxa de juros começando a cair apenas no final do ano. Ou seja, o cenário que temos é do investimento não colaborando para uma retomada mais consistente por ora. O PIB que sai daqui é muito bom pelo número geral, mas bem focalizado pelas commodities. O resto da economia ainda está sofrendo o impacto da alta de juros com toda a desaceleração que a gente começou a ver ano passado”, analisa o economista-chefe da MB Associados.

Para ele, o resultado tende a pressionar o governo a dialogar mais com a bancada do agronegócio em pautas no Congresso. “Isso mostra que o agro é, de fato, importante e que está sendo o carro-chefe do crescimento desse ano, então reforça as posições do setor na Câmera e no Senado e coloca o governo para ter que trabalhar com mais afinco ainda. Isso teria que fazer, em tese, com que o governo sentasse para conversar mais e tivesse uma proximidade maior para acertar os pontos de divergência e seguir em frente”, afirma Vale.

A despeito de setores mais desafiadores, o bom desempenho da economia no início do ano, aliado à aprovação do arcabouço fiscal no Congresso, tende a forçar o Banco Central a reduzir a taxa de juros para o país, de forma a estimular o investimento. “Há elementos que conspiram para uma queda de taxa de juros. Alguns componentes sugerem que uma parte desse zelo do Banco Central já não se faz tão necessário. Entre eles, por exemplo, a aprovação do arcabouço fiscal”, afirma Perfeito. “Em agosto, me parece razoável supor que se inicie o processo de corte.”