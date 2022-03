Os recados do Banco Central sobre a guerra e o risco fiscal de Bolsonaro

Na semana passada, o Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária (Copom), aumentou a taxa básica de juros da economia brasileira pela nona vez, chegando a 11,75% ao ano, o maior percentual desde 2017. Nesta terça-feira, 22, com a ata da reunião publicada, o BC afirma que duas situações podem influenciar a inflação não só neste ano como no próximo. A guerra entre Rússia e Ucrânia e seus efeitos nas economias mundiais é um deles. Outro cenário de risco são as políticas fiscais do governo.

No documento, o BC elenca o cenário fiscal brasileiro como risco altista para a inflação. Segundo o Copom, “políticas fiscais que impliquem impulso adicional da demanda agregada ou piorem a trajetória fiscal futura podem impactar negativamente o preço de ativos importantes e elevar os prêmios de risco no país”. No primeiro trimestre deste ano, a gestão de Jair Bolsonaro anunciou justamente pacotes que afetam essas variáveis. Um deles, do Ministério do Trabalho, libera valores do FGTS de trabalhadores, adianta 13º salário de aposentados e até aumenta as margens de consignado. Cotado em 150 bilhões de reais, o intuito do pacote é estimular a retomada da economia, e, consequentemente, incentivar o consumo aumentando a demanda. Uma outra medida, do Ministério da Economia, é a redução do IPI em 25%. A diminuição do imposto sobre produtos industrializados corresponde a uma renúncia fiscal de cerca de 20 bilhões de reais neste ano.

O BC pondera o desempenho positivo das contas públicas – justamente o argumento utilizado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na ocasião de anúncio do IPI mais baixo – porém, afirma que “a incerteza em relação ao futuro do arcabouço fiscal mantém elevado o risco de desancoragem das expectativas de inflação”. Segundo o Copom, parte desses riscos já está inclusive incorporado nas previsões crescentes de inflação, que estão em 6,3% segundo a autoridade monetária e 6,69% segundo o mercado. A meta para inflação neste ano é de 3,5%, com tolerância até 5%.

Guerra

Para o Banco Central, o conflito no leste europeu “adiciona ainda mais incerteza no cenário” por impor um choque de oferta de commodities. Vale lembrar que desde a invasão russa à Ucrânia, o barril de petróleo opera em rali, enquanto isso, outros produtos muito exportados pelos russos, como trigo e cevada estão ficando mais caros no mercado internacional. “O Comitê considerou que a boa prática recomenda que a política monetária reaja a impactos secundários desse tipo de choque”, ou seja, respondendo com ajuste de juros.

Segundo o Copom, o petróleo deve encarecer paulatinamente, chegando a valer 121 dólares no fim de 2023, o que justifica a preocupação com a inflação também no próximo ano. Até então, ainda está ao redor da meta (em 3,1%, enquanto a meta é de 3,25%), porém, os riscos altistas podem influenciar também na meta do próximo ano.