Os recados de Haddad ao Senado após a aprovação da tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação da refirma tributária no Senado. Após 40 anos de discussão, o texto está muito perto de ser oficialmente aprovado, faltando uma última votação na Câmara dos Deputados graças a mudanças promovidas pelo Senado Federal.

Apesar da comemoração, Haddad ponderou sobre as exceções feitas no relatório — seis delas adicionadas durante a votação, já em plenário — visando benefícios setoriais em troca de aprovação. Segundo o ministro, a proposta não tem nota máxima por causa das várias concessões feitas durante a tramitação —que devem aumentar a alíquota de referência e diminuir o ganho de crescimento com a troca de sistema. Porém, o ministro diz que esse novo sistema tem nota 7,5, enquanto o atual é nota 2. “Não [vamos] para um sistema tributário nota 10, porque teve que haver muita discussão e muito acordo para chegar nesse resultado, mas certamente nós estaremos hoje, se promulgada a emenda constitucional, em uma situação bastante mais confortável do que estamos hoje. Essa PEC merece uma nota 7,5, com louvor”, disse após a aprovação em primeiro turno, na quarta-feira, 8.

A nota para “passar de ano” na reforma se deve ao modelo adotado, de um IVA Dual, que substitui impostos federais, estaduais e municipais. “Penso que a espinha dorsal está ali, com a concordância de todo mundo. É um detalhe ou outro, mas a espinha dorsal da Reforma Tributária —IVA dual, não cumulatividade, desoneração de investimento, desoneração de exportação, cesta básica desonerada, alimentos mais baratos— está na conta de todo mundo. Por isso, ela recebeu esse apoio massivo; se não, não passava”,

O placar da votação, de 53 a 24 no primeiro turno, foi mais apertado que o esperado pelo governo, que criticou a atuação da oposição na matéria. A PEC 45, aprovada ontem, começou a tramitar em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, e inclui partes da PEC 110, contemporânea, e da CBS, texto enviado pelo Ministério da Economia de Paulo Guedes. “Houve muita atuação por parte da oposição contra a reforma. Na minha opinião, isso polarizou um pouco o debate, que é uma questão de Brasil. A proposta de emenda constitucional nem sequer foi apresentada neste governo. Já vinha tramitando desde 2019”, disse.

Promulgação

O ministro espera uma passagem tranquila do texto na Câmara dos Deputados. Em julho, a casa havia aprovado o texto, mas como houve diversas mudanças, a matéria segue para nova avaliação. “É incorporar ou não [as mudanças] e poder promulgar. Eu acredito que seja possível a promulgação da Reforma Tributária ainda neste ano”, disse.

Continua após a publicidade