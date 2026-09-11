Os próximos passos para herdeiros que receberam patrimônio após nova regra do CNJ
Medida facilita conclusão de inventários sem pagamento antecipado de ITCMD, mas herdeiros ainda precisam decidir como administrar bens recebidos
Em 18 de agosto de 2026, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu que as famílias que recorrem ao inventário extrajudicial, aquele feito em cartório para realizar a partilha consensual de bens deixados por uma pessoa falecida, não precisarão mais recolher antecipadamente o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para concluir a escritura pública. A alteração foi feita pela Resolução nº 695, que modificou a regra anterior da Resolução nº 35, de 2007.
Depois de concluir o inventário, os herdeiros precisam começar a tomar uma série de decisões. Especialistas em gestão de patrimônio explicam que, além de passar a ser dono de imóveis, empresas ou investimentos, é preciso definir o que fazer com os ativos, quem ficará responsável pela administração e como cada sucessor vai participar das decisões.
Em entrevista a Veja Negócios, Marcia Dolores, fundadora da Mardô Family House Integration, diz que o primeiro passo é entender o perfil de cada herdeiro. Em uma mesma família, pode haver pessoas interessadas em administrar empresas, empreender, investir ou simplesmente preservar o patrimônio e viver da renda. “Todos eles são sucessores. No entanto, é muito importante respeitar a individualidade”, afirma.
O que fazer com os bens recebidos
A decisão sobre o destino da herança depende da composição do patrimônio e dos objetivos dos sucessores. Um imóvel, por exemplo, pode ser mantido para gerar renda, vendido ou substituído por outro tipo de investimento. Uma participação em uma empresa pode exigir a definição de quem estará na gestão e quem acompanhará o negócio como sócio.
Segundo Dolores, o erro é distribuir os bens sem considerar as características e as habilidades de quem irá recebê-los. A família pode ter um herdeiro com perfil executivo, outro empreendedor e um terceiro mais adequado para atuar como investidor.
A definição dessas funções ajuda a estabelecer responsabilidades e evita que todos tenham de desempenhar o mesmo papel. O sucessor que não quer trabalhar na empresa tem a possibilidade de participar da gestão do patrimônio de outra maneira.
Herdar uma companhia também não significa que todos os sucessores precisem trabalhar nela. A nova geração pode ter diferentes funções, desde a atuação executiva até o acompanhamento dos investimentos.
Para Dolores, essa divisão deve levar em conta as competências de cada pessoa. Um herdeiro pode ter mais capacidade para conduzir uma operação existente; outro pode ser mais preparado para buscar novos negócios; e outro pode atuar na administração dos investimentos. O importante é que os papéis sejam definidos antes de decisões relevantes sobre o patrimônio.
Quando há vários sucessores
Em famílias com dois ou mais herdeiros, a organização ganha outra dimensão. Além de definir o que cada um receberá, é necessário estabelecer como serão tomadas as decisões sobre os bens compartilhados e quais serão as responsabilidades de cada integrante.
Dolores defende que todos os herdeiros sejam envolvidos na preparação, inclusive os mais jovens, de acordo com sua idade. A ideia é que a nova geração conheça a origem da riqueza e entenda seu papel antes de assumir integralmente a responsabilidade sobre ela. “Isso é conectar e trazer uma responsabilidade que significa liberdade”, aponta.
Essa preparação também pode evitar decisões tomadas apenas com base no valor financeiro de cada ativo. Para a especialista, conhecer os interesses e as habilidades dos sucessores ajuda a definir uma estrutura que combine os diferentes perfis da família.
O patrimônio não termina na geração que recebe
Outro ponto é pensar além da primeira transferência. O patrimônio recebido por uma geração poderá, no futuro, ser dividido novamente entre os descendentes. Por isso, decisões tomadas agora podem afetar a estrutura das próximas gerações.
A recomendação da executiva é evitar mudanças apressadas logo após a herança. Antes de vender um imóvel, assumir a gestão de uma empresa ou redistribuir investimentos, os herdeiros devem entender a composição do patrimônio e alinhar seus objetivos.