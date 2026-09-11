Os próximos passos para herdeiros que receberam patrimônio após nova regra do CNJ

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O CNJ simplificou inventários extrajudiciais ao dispensar o recolhimento antecipado do ITCMD. Mas a gestão da herança exige mais: entender o perfil de cada herdeiro, definir papéis e responsabilidades, e tomar decisões ponderadas sobre o destino dos bens. Especialistas explicam como organizar o patrimônio para garantir um futuro próspero e evitar conflitos.

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Em 18 de agosto de 2026, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu que as famílias que recorrem ao inventário extrajudicial, aquele feito em cartório para realizar a partilha consensual de bens deixados por uma pessoa falecida, não precisarão mais recolher antecipadamente o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para concluir a escritura pública. A alteração foi feita pela Resolução nº 695, que modificou a regra anterior da Resolução nº 35, de 2007.

Depois de concluir o inventário, os herdeiros precisam começar a tomar uma série de decisões. Especialistas em gestão de patrimônio explicam que, além de passar a ser dono de imóveis, empresas ou investimentos, é preciso definir o que fazer com os ativos, quem ficará responsável pela administração e como cada sucessor vai participar das decisões.

Em entrevista a Veja Negócios, Marcia Dolores, fundadora da Mardô Family House Integration, diz que o primeiro passo é entender o perfil de cada herdeiro. Em uma mesma família, pode haver pessoas interessadas em administrar empresas, empreender, investir ou simplesmente preservar o patrimônio e viver da renda. “Todos eles são sucessores. No entanto, é muito importante respeitar a individualidade”, afirma.

O que fazer com os bens recebidos

A decisão sobre o destino da herança depende da composição do patrimônio e dos objetivos dos sucessores. Um imóvel, por exemplo, pode ser mantido para gerar renda, vendido ou substituído por outro tipo de investimento. Uma participação em uma empresa pode exigir a definição de quem estará na gestão e quem acompanhará o negócio como sócio.

Segundo Dolores, o erro é distribuir os bens sem considerar as características e as habilidades de quem irá recebê-los. A família pode ter um herdeiro com perfil executivo, outro empreendedor e um terceiro mais adequado para atuar como investidor.

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A definição dessas funções ajuda a estabelecer responsabilidades e evita que todos tenham de desempenhar o mesmo papel. O sucessor que não quer trabalhar na empresa tem a possibilidade de participar da gestão do patrimônio de outra maneira.

Herdar uma companhia também não significa que todos os sucessores precisem trabalhar nela. A nova geração pode ter diferentes funções, desde a atuação executiva até o acompanhamento dos investimentos.

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Para Dolores, essa divisão deve levar em conta as competências de cada pessoa. Um herdeiro pode ter mais capacidade para conduzir uma operação existente; outro pode ser mais preparado para buscar novos negócios; e outro pode atuar na administração dos investimentos. O importante é que os papéis sejam definidos antes de decisões relevantes sobre o patrimônio.

Quando há vários sucessores

Em famílias com dois ou mais herdeiros, a organização ganha outra dimensão. Além de definir o que cada um receberá, é necessário estabelecer como serão tomadas as decisões sobre os bens compartilhados e quais serão as responsabilidades de cada integrante.

Dolores defende que todos os herdeiros sejam envolvidos na preparação, inclusive os mais jovens, de acordo com sua idade. A ideia é que a nova geração conheça a origem da riqueza e entenda seu papel antes de assumir integralmente a responsabilidade sobre ela. “Isso é conectar e trazer uma responsabilidade que significa liberdade”, aponta.

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Essa preparação também pode evitar decisões tomadas apenas com base no valor financeiro de cada ativo. Para a especialista, conhecer os interesses e as habilidades dos sucessores ajuda a definir uma estrutura que combine os diferentes perfis da família.

O patrimônio não termina na geração que recebe

Outro ponto é pensar além da primeira transferência. O patrimônio recebido por uma geração poderá, no futuro, ser dividido novamente entre os descendentes. Por isso, decisões tomadas agora podem afetar a estrutura das próximas gerações.

A recomendação da executiva é evitar mudanças apressadas logo após a herança. Antes de vender um imóvel, assumir a gestão de uma empresa ou redistribuir investimentos, os herdeiros devem entender a composição do patrimônio e alinhar seus objetivos.