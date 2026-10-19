ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Os projetos brasileiros desenvolvidos para preparar o país para chegada do 6G

Iniciativas são apoiadas pelos ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 16h16 | Atualizado em 19 out 2026, 17h00
ARMADILHA DIGITAL - Uso massivo de celulares: hábito associado às descargas rápidas e insidiosas da substância
Uso de celulares (Istock/Getty Images)
Continua após publicidade
Os projetos brasileiros desenvolvidos para preparar o país para chegada do 6G Priorize VEJA no Google

Enquanto o Brasil amplia a cobertura do 5G, instituições de pesquisa trabalham no desenvolvimento da próxima geração de internet móvel. O Ministério das Comunicações afirma, em nota a VEJA, que 1,7 mil municípios já contavam com sinal 5G, disponível para 77% da população, e previa alcançar 2,2 mil cidades até o fim de 2026. A pasta afirma que os investimentos em pesquisa para o 6G são complementares à expansão da rede atual.

Uma das iniciativas é o Brasil 6G, coordenado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Segundo Luciano Leonel, coordenador do Centro de Competência Embrapii Inatel em Redes 5G e 6G, o projeto passou por quatro fases: identificação das necessidades brasileiras, desenvolvimento de tecnologias para atendê-las, construção de uma plataforma de testes e desenvolvimento de protótipos que possam chegar ao mercado. O trabalho prioriza aplicações como conectividade rural, agronegócio, mineração e monitoramento ambiental.

O executivo afirma que o Brasil precisa investir em infraestrutura para acompanhar a evolução tecnológica. “O primeiro ponto é a disponibilidade energética. É necessário ter energia disponível a um custo mais baixo”, diz. O pesquisador também destaca a importância das conexões entre antenas e da integração entre redes terrestres e satelitais.

Siga
Continua após a publicidade

Já Carlos Nazareth, diretor do Inatel, considera provável que as primeiras redes comerciais 6G sejam implantadas a partir de 2030. Até lá, reforça que será necessário concluir os estudos de base, definir os padrões internacionais, avançar nas decisões regulatórias e fabricar os primeiros equipamentos. Ele também aponta o retorno financeiro dos investimentos em 5G, a capacidade de investimento das operadoras e as disputas geopolíticas por patentes e liderança tecnológica como fatores que podem afetar o cronograma.

Outro projeto é o ERA 6G, desenvolvido pelo CPQD com recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), ligado ao Ministério das Comunicações. Com duração prevista de 36 meses, ele busca desenvolver uma infraestrutura de redes abertas e programáveis, com inteligência artificial integrada.

Publicidade
TAGS:
5G
Empresa
Internet
Negócios
Tecnologia
Telecomunicações
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).