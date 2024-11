Os produtos mais desejados na Black Friday neste ano

O dia oficial da Black Friday 2024 — 29 de novembro — está chegando e, segundo estudos de empresas especializadas, o evento trará números positivos para o mercado varejista. Uma pesquisa elaborada pela Conversion, agência brasileira de SEO, revelou que 99% dos 400 entrevistados pretendem realizar algum tipo de compra para aproveitar os descontos. Isso representa um crescimento de 9,4% em relação ao percentual de 2023. Além disso, 75% dos consumidores afirmaram preferir adquirir produtos por meios digitais, com 42,4% optando por sites ou lojas virtuais e 26,8% por aplicativos.

Em relação aos produtos mais desejados pelos consumidores durante a Black Friday 2024, o levantamento aponta os eletrônicos e eletrodomésticos em primeiro lugar, assim como no ano anterior, com 14,5% dos entrevistados respondendo que pretendem comprar objetos desse setor. Em seguida estão os celulares e produtos de moda e vestuário, com 13,3% e 12,1% das intenções de compra, respectivamente. Em quarto lugar na lista encontram-se os calçados, que atraem 12% dos clientes e, em quinto lugar, os cosméticos, preferidos por 7,8% dos consumidores.

Um outro levantamento da loja Buscapé revelou os dez produtos com maiores buscas em seu site no mês de novembro, que são, em ordem decrescente:

• Apple iPhone 15 (128GB)

• Samsung Galaxy S23 (5G 256GB)

• Console Playstation 5 Slim

• Celular Samsung Galaxy S23 Ultra (5G 256GB)

• Samsung Galaxy A55 (5G 256GB)

• Samsung Galaxy A55 (5G 128GB)

• Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco

• Ar-Condicionado Split Hi Wall LG

• Ar-Condicionado Split Hi Wall Springer

• Geladeira Brastemp (Frost Free French Door Inverse 554 Litros)

Ainda de acordo com os dados coletados pela Conversion, o maior atrativo para realizar essas compras são os preços mais baixos, segundo 53% dos respondentes. A taxa apresenta uma leve queda de 2% quando comparada a 2023. O segundo motivo mais escolhido para aproveitar a Black Friday neste ano foi de que a data é propícia às compras, como apontado por 16,9% dos entrevistados.