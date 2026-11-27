Oficializado como próximo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco terá que montar sua equipe de secretários ao longo das próximas semanas, em meio à troca de bastão com o atual chefe da pasta, o ministro Dario Durigan. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações, acumula alta superior a 8% nesta semana em resposta à escolha de Trabuco pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nomeação de mais perfis conhecidos do mercado financeiro, desta vez para secretarias estratégicas, pode ampliar a percepção de credibilidade recém alcançada pelo governo.

Quatro postos que vão responder diretamente a Trabuco estão entre os mais relevantes para a escalação da Fazenda: a Secretaria-Executiva do ministério e as secretarias do Tesouro Nacional, de Política Econômica e de Reformas Econômicas. O ex-ministro Fernando Haddad dispôs de autonomia para escolher profissionais que seguem ocupando cargos de destaque no ministério. Para Trabuco, que deixará o setor privado após décadas de consolidação como uma das maiores lideranças empresariais do país, é esperada a mesma oportunidade para montar um time próprio.

Secretaria-Executiva

A Secretaria-Executiva funciona como “braço direito” do ministro, com a responsabilidade de apoiar diretamente na definição de diretrizes para as demais secretarias e órgãos da pasta. Quem ocupar o cargo vai ajudar Trabuco a coordenar as ações internas da Fazenda, articulando diferentes pautas. Atualmente, na gestão de Dario Durigan, o cargo de secretário-executivo é ocupado por Rogério Ceron, que ocupou a secretaria do Tesouro Nacional entre janeiro de 2023 e março de 2026.

Antes de Ceron se tornar o “número dois” da Fazenda no governo Lula 3, o cargo trocou de mãos duas vezes. O primeiro a ocupá-lo foi Gabriel Galípolo, que deixou a pasta em 2023 para ser indicado à diretoria de Política Econômica do Banco Central e, posteriormente, à presidência da autoridade monetária. Com a saída de Galípolo, a Secretaria-Executiva foi assumida por Durigan, que ao se tornar ministro, em março deste ano, trouxe Ceron para o posto.

Tratando-se do cargo mais próximo da chefia do ministério, a Secretaria-Executiva deve ser ocupada por uma pessoa da confiança de Trabuco a partir de 2027. Galípolo se tornou o “número dois” do então ministro Fernando Haddad (PT) após se aproximar do petista durante a campanha eleitoral de 2022, quando aprofundou pontes entre Lula e o mercado financeiro.

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Secretaria do Tesouro Nacional

Responsável por gerenciar o caixa do governo, a Secretaria do Tesouro Nacional tem papel estratégico em um momento em que o problema da dívida pública está no centro da atenção do mercado financeiro. Estão entre as atribuições desse braço da Fazenda zelar pelo equilíbrio fiscal e pela transparência das contas públicas, além de comandar a emissão de títulos públicos, ativos que compõem a carteira de gestoras da Faria Lima. O cargo de secretário do Tesouro é ocupado por Daniel Cardoso Leal, que substituiu Rogério Ceron em março. Com graduação em engenharia elétrica e MBA em finanças, Leal foi subsecretário da Dívida Pública.

O secretário do Tesouro é visto pelo mercado financeiro como guardião das “chaves do cofre” do governo. As dinâmicas do capital nacional são altamente sensíveis ao trabalho de quem ocupa o cargo, seja pela gestão de recursos federais ou pela emissão de títulos.

Ceron era pouco conhecido antes de assumir a secretaria, em 2023, a convite de Haddad. Os dois trabalharam juntos na prefeitura de São Paulo, quando o futuro secretário ocupou cargo equivalente na gestão municipal e comandou a secretaria de Finanças. Ainda em 2022, o principal nome especulado para comandar o Tesouro Nacional era do economista Felipe Salto, que foi diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI) e comandou a Fazenda de São Paulo. Hoje, Salto atua como economista-chefe da gestora Warren e escreve frequentemente sobre caminhos para um ajuste gradual nas contas públicas.

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Secretaria de Política Econômica

Atualmente chefiada pela economista Débora Freire, a Secretaria de Política Econômica (SPE) elabora, monitora e avalia políticas da área econômica do governo, além de projetar cenários macroeconômicos e fiscais. Assim, parte do seu papel é subsidiar o ministro de informações em tempo real para auxiliar na tomada de decisões estratégicas para o país. Freire é doutora em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e, antes de chegar na SPE, foi subsecretária de política fiscal.

O cargo de secretário de Política Econômica do governo Lula 3 era ocupado pelo economista Guilherme Mello até abril deste ano, antes dele partir para a secretaria-executiva do Ministério do Planejamento. Antes de chegar na Fazenda, em 2023, Mello atuou como professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, uma das principais faculdades de linha heterodoxa do país.

Secretaria de Reformas Econômicas

A Secretaria de Reformas Econômicas (SRE), formula, acompanha e coordena reformas microeconômicas e aprimoramentos regulatórios. A missão do órgão consiste em aumentar a eficiência da economia brasileira, promovendo a concorrência e a isonomia em mercados privados e públicos. Nos três primeiros anos do governo, a SRE foi comandada pelo advogado e economista Marcos Pinto, que no início do ano decidiu deixar o setor público e voltar à iniciativa privada. Pinto conhece o ex-ministro Haddad há mais de 20 anos, quando os dois trabalharam juntos no Ministério do Planejamento, ainda no governo Lula 1 (2003-2006).

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O atual secretário da SRE é Regis Dudena, advogado especializado em Direito Público e Regulatório que entrou no lugar de Pinto. Programas como os Desenrolas 2.0 e 3.0 foram coordenados sob a gestão de Dudena. Antes, entre 2024 e o início de 2026, ele chefiou a Secretaria de Prêmios e Apostas, responsável pela regulamentação do mercado de apostas no Brasil.