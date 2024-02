Os planos de expansão da Bloomin’ Brands no Brasil após balanço trimestral

A holding Bloomin’ Brands no Brasil, detentora das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie no país, divulgou seus resultados financeiros consolidados de 2023. O grupo registrou aumento de 5,5% nas vendas no ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Nos Estados Unidos, o crescimento nas vendas foi de apenas 1% no mesmo intervalo, levando ao fechamento de 41 restaurantes.

No ano, a dona do Outback teve lucro de 247,3 milhões de dólares, alta de 143% sobre 2022. As receitas entre janeiro e dezembro somaram 4,67 bilhões de dólares, crescimento de 5,8% contra os 12 meses anteriores.

Com o resultado expressivo, a marca planeja expansão no Brasil. Para 2024, a holding aposta na inauguração de 6 novas unidades em São Paulo ao custo total de 30 milhões de reais. Em 2023, foram investidos 90 milhões de reais em novas lojas. Já são 159 restaurantes no Brasil.