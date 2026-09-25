Os planos da Hapvida para recuperar resultados, segundo o presidente da empresa

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O presidente da Hapvida, Luccas Adib, detalha o plano para reverter a crise de confiança e a queda nas ações da maior operadora de planos de saúde do Brasil. Ele explica como a integração de aquisições, como a NotreDame, gerou desafios e as estratégias para recuperar a rentabilidade e a confiança do mercado a longo prazo.

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A maior operadora de planos de saúde do Brasil vive uma crise de confiança. Desde o fim do ano passado, as ações da Hapvida perderam mais da metade do valor na bolsa, castigadas pela piora dos resultados e pelas dúvidas sobre a capacidade da companhia de integrar as dezenas de negócios adquiridos nos últimos anos. A compra da NotreDame Intermédica ampliou a presença nacional do grupo, mas também trouxe custos maiores, dificuldades operacionais e problemas no atendimento. No segundo trimestre, a queda de 95% no lucro ajustado agravou a desconfiança dos investidores. Reverter esse quadro é a missão de Luccas Adib, matemático de 36 anos que assumiu o comando da companhia em abril. Ex-jogador da seleção brasileira de rúgbi e defensor do uso intensivo de inteligência artificial na gestão, ele afirma que a recuperação exigirá tempo e rejeita medidas destinadas apenas a produzir resultados imediatos. “Estamos apanhando do mercado, mas venceremos”, disse na entrevista a VEJA NEGÓCIOS que está a seguir.

O mercado tem castigado o valor das ações da Hap­vida. Qual é a razão para isso? Ainda estamos apanhando do mercado, mas já começa a haver compreensão do que temos feito internamente. Estamos transformando a companhia. Nosso foco atual está na jornada de longo prazo e no que faremos daqui para a frente. Temos alguns bilhões de reais em caixa para administrar com tranquilidade essa nova etapa. Sabemos onde estamos, aonde queremos chegar e qual o tempo adequado para completarmos esse movimento. Nossa grande fortaleza continua sendo o modelo assistencial verticalizado, que se provou extremamente sustentável e rentável nas regiões Norte e Nordeste. O desafio agora é trazer esse nível de maturidade operacional para as praças recém-integradas no Centro-Sul.

Mas como a empresa chegou a esse momento de decepção entre investidores? Nos últimos cinco anos, vivemos uma fase intensa de aquisições, com alocação de bilhões de reais no processo. A maior de todas essas operações foi a compra da NotreDame Intermédica, na forma de permuta de ações e uma parcela em dinheiro que pagamos via dividendos, em uma operação de 4 bilhões de reais. Naquele ciclo, a própria NotreDame e a Hapvida fizeram entre 25 e trinta aquisições cada uma.

O que não deu certo? Os pontos de atrito vieram principalmente do processo de integração de sistemas das empresas adquiridas, o que gerou ruídos em dados e na rotina de atendimento dos clientes. Combinado com mudanças legais e regulatórias, além de um cenário mais competitivo, isso acabou gerando frustrações nos investidores. Mas não há problema. Partida dura é comigo mesmo. Venceremos.

Analisando o passado, o senhor manteria as compras? Essa é uma avaliação complexa de ser feita. Julgar decisões do passado com a visão do presente é um anacronismo. Não fomos apenas nós que saímos às compras. O setor de saúde suplementar passou por um movimento generalizado de consolidação, que envolveu operadoras, hospitais e laboratórios. O ambiente atual, contudo, exige maior temperança.

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O que mudou? Muita coisa, especialmente o custo de capital mais elevado e os múltiplos mais comprimidos de hoje em dia. A régua de alocação de capital subiu. Projetos que faziam sentido com juros baixos hoje já não se sustentam. A exigência de retorno sobre o capital investido é muito mais expressiva.

“Projetos que faziam sentido com juros baixos hoje não se sustentam. Mas partida dura é comigo mesmo”

O resultado do primeiro semestre, de 371 milhões de reais negativos, era esperado para essa fase de reestruturação da companhia? Os resultados ainda não refletem as iniciativas de reestruturação que estamos implementando. Seguimos trabalhando no nosso plano de transformação para retomar o crescimento com rentabilidade e geração de caixa, mas são iniciativas que vão maturar ao longo do tempo e aparecer aos poucos.

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O senhor acha que o mercado vai conceder um voto de confiança para a companhia? Assumi como CEO em abril. Eu sei que o aperfeiçoamento interno é um processo contínuo que não se reflete totalmente em um ou dois trimestres. Não pautamos nossas decisões por casuísmos imediatistas apenas para dar recados ao mercado. Além disso, a Hapvida possui um valor social, pois atende a base da pirâmide em regiões periféricas onde é, muitas vezes, a única opção de acesso à saúde. Estamos negociando parcerias com grandes instituições de ensino superior no Brasil para mensurar e divulgar o real impacto social do nosso modelo.

Qual foi o objetivo de reajustar valores ou suspender cerca de 950 000 contratos de beneficiários dos planos? Esclareço que cerca de 900 000 beneficiários em contratos coletivos estão passando por um processo de renegociação dentro do curso normal dos negócios. A iniciativa faz parte do contínuo aprimoramento da estratégia comercial da companhia, com foco no equilíbrio econômico e na sustentabilidade das carteiras no longo prazo. Não haverá suspensão ou cancelamento unilateral. A renegociação observa os dispositivos previstos nos contratos e as normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), incluindo os prazos de vigência e aviso prévio aplicáveis. A companhia apresenta aos contratantes propostas de reequilíbrio adequadas a cada situação, mantendo a transparência. A decisão sobre a continuidade e as condições da contratação cabe ao cliente, conforme as regras estabelecidas.

Como a transformação da Hapvida se dá na prática? Estamos em uma trajetória muito forte para colocar o cliente no centro da operação. Criamos uma vice-presidência de Clientes, reunindo sob o comando de um executivo toda a interface, voz e experiência do usuário. A ideia foi concentrar o design de nossas operações para identificar as causas dos atritos no uso do produto. Mapeamos toda a jornada para reduzir os pontos de dor. Mas é um processo gradual. A Hapvida é um transatlântico. Não dá para desacelerar ou virar bruscamente.

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Quais são os planos para a marca NotreDame? A NotreDame tem uma de suas fortalezas em São Paulo, o maior mercado consumidor do país. Em uma cidade geograficamente dispersa, eu não consigo ter hospital próprio em todos os bairros, no sentido de tocar uma operação vertical e capilarizada. Por isso, trabalhamos em algumas parcerias com redes hospitalares de referência para vender planos da NotreDame em um degrau mais acima de valor agregado. Esse movimento acaba de ser completado com o lançamento de uma linha de produtos ancorada na marca NotreDame, focada em um segmento de renda mais elevado. A bandeira Hapvida permanecerá concentrada nos produtos verticalizados e mais acessíveis.

O foco da Hapvida no público de menor renda coloca esse modelo de negócios em xeque ao ser aplicado em regiões mais ricas do país? De forma alguma. O modelo é validado e funciona. Contudo, expandimos nosso espectro de atuação. Na cidade de São Paulo, a NotreDame já possuía uma operação que mesclava o modelo verticalizado com redes credenciadas em diferentes faixas sociais. Identificamos que a dispersão geográfica exige parcerias estratégicas.

“Se identificamos um local saturado pela concorrência, a decisão é buscar praças mais rentáveis”

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Como a análise de dados e a inteligência artificial ajudam na oferta de novos produtos? Mapeamos os dados em microfatias territoriais, os clusters. Em cidades de grande escala, não basta oferecer um plano genérico. É preciso analisar bairro a bairro para entender o perfil da concorrência, os preços, a rede hospitalar disponível e os canais de venda. Fizemos uma revisão detalhada do portfólio da região metropolitana e do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, e avançaremos para o Sul, o Norte e o Nordeste.

Essa reavaliação pode resultar no encerramento de operações em determinadas regiões? Sim. Se identificarmos um local saturado por concorrência, com custos elevados de infraestrutura e baixa viabilidade para o nosso modelo, a decisão correta é direcionar o capital para praças mais rentáveis. Já temos um planejamento para deixar algumas regiões entre o final deste ano e o início do próximo. Por outro lado, reforçaremos o foco e os investimentos em grandes centros com alta densidade demográfica. No Rio, estamos construindo um novo hospital para ampliar nossa capacidade de atendimento.

O movimento das operadoras concorrentes de também ter hospitais preocupa? Pelo contrário, nos estimula. O mercado está replicando exatamente a estratégia que a Hapvida executa há cinquenta anos, quando o Hospital Antonio Prudente (HAP), em Fortaleza, passou a contar com o seu próprio plano de saúde. Daí vem o nome da nossa operadora. Desde o início a ideia da família fundadora foi verticalizar a estrutura, conter a inflação médica e oferecer produtos acessíveis. O movimento dos concorrentes apenas confirma a validade e a força do nosso modelo de negócios.

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A perda de clientes preocupa? Se fosse só isso, já estaria resolvido. Nenhuma conta de perdas mostra uma redução superior a 100 000 vidas. Nossa base de clientes é de 8,6 milhões de pessoas. A perda é marginal, não afeta o equilíbrio financeiro. Quando o processo de transformação estiver completo, recuperaremos com ganhos expressivos.

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30