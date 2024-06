Os planos da Cacau Show para trazer o Playcenter de volta

Como estão os negócios em 2024? Estamos indo muito bem, crescendo em bom ritmo. Queremos abrir 500 lojas, que vão se somar às 4 530 que já existem. Isso nos coloca como a maior rede de chocolaterias do mundo.

Por que o preço do cacau disparou? Isso é fruto das mudanças climáticas, pragas e falta de investimento em pés antigos de cacau na África, a principal produtora.

Como a empresa se prepara para flutuações como essa? Para evitar problemas no futuro, estamos investindo em fazendas. Já temos uma no Espírito Santo e serão mais sete, na Bahia e na Amazônia. A ideia é que sejamos autossuficientes na produção de cacau.

Quais os planos para a rede de parque de diversões Playcenter, comprada recentemente pelo grupo? A nossa estratégia neste início de operação é focar a expansão em lojas indoor, dentro de shopping centers. O primeiro parque após a aquisição será lançado no dia 13 de junho, no Grand Plaza Shopping, em Santo André (SP).

Não está nos planos construir um parque outdoor? Sim, tenho o sonho de fazer um parque grande, outdoor, como o Playcenter de antigamente. Estou conversando com o governo de São Paulo e prefeituras para viabilizar, mas é algo que necessita de um investimento muito grande.

Publicado em VEJA, maio de 2024, edição VEJA Negócios nº 2