Os números que indicam que a Argentina pode estar a caminho de uma recessão

A evolução do produto interno bruto (PIB) da argentina no segundo trimestre já havia ficado no negativo, com uma queda de 0,6% na riqueza da economia entre os meses de abril a junho na comparação com os três primeiros meses do ano. E os dados de produção e consumo mais recentes sobre os meses subsequentes cada vez mais apontam para a possibilidade de que a economia argentina também encerre o terceiro trimestre em queda, o que colocaria oficialmente o país em uma recessão técnica.

“Uma queda acentuada da atividade em julho, somada a dados preliminares fracos para agosto, nos levam agora a acreditar que o PIB da Argentina vai ter uma contração no terceiro trimestre, com a economia entrando em uma recessão técnica”, escreveu a Oxford Economics, uma consultoria econômica internacional, em uma análise divulgada nesta sexta-feira, 25.

O diagnóstico vem um dia depois de o Indec, o escritório oficial de estatísticas da Argentina, divulgar uma forte queda de 2,9% na atividade em julho, na comparação com junho, medida pelo Indicador Mensal de Atividade Econômica (Emae). Trata-se de uma medida semelhante ao IBC-Br, calculado mensalmente no Brasil e que serve como uma espécie de prévia do PIB. Foi o pior desempenho mensal de todo o governo de Javir Milei, que assumiu a presidência da Argentina em dezembro de 2023.

Na comparação com julho do ano passado, a queda registrada pelo Emae foi de 1,4%, resultado bem pior do que o que era esperado por analistas e economistas do mercado, que sequer contavam com um recuo e estimavam, na média, uma alta de 1,8%, de acordo com a agência de notícias Reuters.

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“Julho foi prejudicado por choques pontuais e é bem possível que, em agosto, a atividade se recupere”, disse Milagros Gismondi, economista-chefe da consultoria econômica Invecq, em Buenos Aires, ao jornal argentino La Nación. “Mas seria necessário recuperar toda a queda e ter um crescimento forte em setembro, o que é muito difícil.”

A nova projeção da Oxford Economics, atualizada depois dos números ruins, é de que o PIB da Argentina termina o atual trimestre com uma queda da ordem de 2%. Para o ano, contudo, a consultoria ainda conta com um crescimento de 2%, considerado o desempenho em todo 2026.