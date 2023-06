Os novos capítulos da recuperação judicial da Americanas

Em recuperação judicial, a dívida da Americanas ainda está sendo calculada pela Preserva-Ação e Zveiter Advogados, os dois administradores apontados para cuidar da varejista durante o processo.

A Americanas apresentou relatório de crédito com divergências entre o que alegava dever para fornecedoras e o débito de fato. As administradoras entraram em campo e apontaram algumas incongruências. Algumas dívidas foram majoradas para cima, como o Deutsche Bank, que estava listado como credor no valor de 2.013,493,055 dólares teve seu crédito corrigido para 2 013 918 472 dólares.

O Banco do Brasil, que estava listado pelo valor de 1,6 bilhão de reais, teve o seu crédito reduzido para 1,57 bilhão de reais.

O Banco Santander, que estava listado pelo valor de 3,64 bilhões de reais, teve o seu crédito reduzido para 3,57 bilhões de reais.

O Bradesco estava listado como detentor de créditos nos valores de 4,86 bilhões de reais e USD 55,47 milhões de dólares, passou a conta a constar na lista de credores como detentor de créditos nos valores de 4,85 bilhões de reais e 55,46 milhões de dólares.

O BTG Pactual estava listado pelo valor de 3,51 bilhões de reais e alegou, em sede de Divergência de Crédito, que mais de um terço do crédito (1,22 bilhão de reais) já havia sido extinto em decorrência de compensação realizada antes do ajuizamento da tutela cautelar, de modo que a referida importância não deveria ser considerada como crédito sujeito à RJ. O Administrador Judicial, no entanto, quer considerar este valor para cálculo. A decisão sobre essa questão está pendente de discussão no TJRJ e STJ.

O Banco Safra estava listado pelo valor de 2,52 bilhões de reais e pretendeu, em sede de Divergência de Crédito, a exclusão do valor de 399 milhões de reais, que decorre de fiança honrada em favor do BNDES, bem como a exclusão do valor de 95 milhões de reais, que decorre de crédito que foi objeto de compensação, restando, ao final, o crédito de 2.03 bilhões de reais. Porém, o Administrador Judicial manteve o crédito no valor integral e entregou Justiça a decisão sobre a exclusão ou não dos valores.

O Banco Votorantim requereu fosse zerado integralmente o seu crédito e, por consequência, autorizado o imediato levantamento das quantias por ele compensadas e posteriormente depositadas nos autos. Essa dívida seria de 305 milhões de reais.

Além disso, nos próximos dias, será publicado edital divulgando que os credores fornecedores que desejem se tornar colaboradores deverão sinalizar até o fim do mês. Esses credores receberão seus créditos em parcela única, sem deságio e sem correção, em até 360 dias após a homologação do plano de recuperação judicial. Eles deverão, no entanto, assumir alguns compromissos – retornar a oferta de fornecimento para as Americanas e manter o compromisso de não litigar.